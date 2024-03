Si ribalta un rimorchio, circolazione in tilt 

Un banale incidente e la 554 si trasforma in un inferno di lamiere. Code chilometriche che hanno paralizzato il traffico in entrata e uscita dalla città. Auto in coda, in uscita dal capoluogo, sin dalla rotatoria di via Cadello e in entrata dalla famigerata strada dell’inceneritore. Un blocco durato alcune ore che ha mandato in tilt i nervi e gli appuntamenti degli automobilisti. Purtroppo, una scena che chi percorre una delle strade più pericolose d’Italia vive molto spesso. E davvero l’ora che si ponga rimedio a uno dei problemi di viabilità di Cagliari, l’altro è l’Asse Mediano.

L’incidente

Sono da poco passate le 14,30, e un’auto con targa tedesca con rimorchio al seguito sta percorrendo la 554 diretta verso Quartu. Secondo una prima sommaria ricostruzione, all’altezza dello svincolo che dalla 131 Dir che consente l’ingresso nella strada statale e costeggia l’ex scuola edile, la berlina avrebbe colpito sulla fiancata sinistra una Mercedes. Nell’impatto il rimorchio si è rovesciato, adagiando il lato sinistro sull’asfalto. Per fortuna, nessuno dei due conducenti è rimasto ferito nello scontro.

I soccorsi

Il traffico in pochi minuti è andato in tilt. Una trappola nella quale sono caduti centinaia di automobilisti. I più fortunati sono riusciti a “divincolarsi” nello svincolo che consente l’ingresso in città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Selargius che, coadiuvati dai colleghi del capoluogo, hanno effettuato i rilievi di legge e combattuto per dipanare la matassa di auto in coda. Per chi da Cagliari doveva recarsi a Pirri, Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu l’uscita obbligata era in direzione statale 130 o, allungando di parecchio il percorso, attraverso la strada dell’inceneritore.

La liberazione

Con il traffico bloccato, sul posto è arrivata una potente gru dei Vigili del fuoco che ha rimesso in posizione di marcia il rimorchio. Solo verso le 17,45 e dopo che gli operai dell’Anas hanno effettuato la pulizia dell’asfalto dai rottami, la circolazione delle auto è potuta riprendere.

