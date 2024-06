Si ribalta la cabina, muore un camionista 

Nei poderi di Cirras c’è un silenzio surreale. Le urla disperate di domenica sera hanno lasciato spazio al dolore per la fine tragica di Franco Arras, l’autotrasportatore morto sotto il peso della cabina di uno dei suoi camion. Un fatale incidente che ha destato profonda commozione a Santa Giusta ma anche a Lanusei, dove il 60enne era nato e cresciuto e dove vivono ancora i suoi anziani genitori.

L’incidente

Franco Arras domenica sera stava effettuando alcune manutenzioni su uno dei due camion, parcheggiati nel terreno accanto alla sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, l’autotrasportatore doveva riparare un pistone del mezzo: un’operazione molto delicata, la cabina di guida era inclinata in avanti e nella parte anteriore era stata assicurata. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma proprio mentre Arras maneggiava il pistone, la cabina è caduta all’indietro precipitandogli sopra: il camionista è rimasto intrappolato fra il cassone e l’abitacolo.

L’allarme

È stata la moglie Simona a scoprire quanto accaduto. Prima ha provato a chiamare il marito e quel silenzio da subito ha fatto presagire che fosse capitato qualcosa di grave. Poi la drammatica scoperta, la telefonata disperata al figlio e i tentativi di salvare la vita al marito. Quando i soccorritori del 118 però sono arrivati sul posto per Franco Arras non c’era più nulla da fare, il peso della cabina non gli ha lasciato scampo. Nel podere 17 sono intervenuti anche gli uomini della squadra Mobile, coordinati dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, e il magistrato di turno Armando Mammone. Il mezzo è stato posto sotto sequestro ma già dalla prima ricostruzione non sembrano esserci dubbi sulla dinamica, si è trattato di un tragico incidente e il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il dolore

La fine di Franco Arras ha suscitato grande commozione a Santa Giusta, dove il 60enne viveva da tempo insieme alla moglie, alle tre figlie gemelle e al figlio, che da tre anni aveva scelto di lavorare insieme al padre nella ditta di autotrasporti. Profondo dolore anche a Lanusei, dove vivono gli altri parenti e gli anziani genitori che sono partiti subito verso l’Oristanese per dare un ultimo abbraccio al proprio figlio. I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30, nella basilica di Santa Giusta.

