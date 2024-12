Si ribalta con l’auto, grave una 46enne 

Non sarebbe riuscita a mantenere il controllo della sua Ford Ka, andando prima fuoristrada per poi ribaltarsi alcune volte e rimanendo poi incastrata nelle lamiere dell’auto accartocciata, finita in un terreno incolto. Una donna di 46 anni è stata ricoverata ieri mattina in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu per le ferite riportante in un incidente stradale avvenuto lungo la 195, a poche centinaia di metri da Sa Illetta.

I soccorsi

Portata d’urgenza al pronto soccorso dopo essere stata estrada dall’abitacolo del veicolo, la conducente dell’utilitaria è stata immediatamente trasferita nel reparto di Neurochirurgia dov’è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Il referto iniziale parlava di «paziente politraumatizzato», ma in fine serata le condizioni di salute della donna erano ancora critiche e la prognosi è rimasta riservata, tanto che i medici stavano ipotizzando il trasferimento in Rianimazione.

La dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora parzialmente incerta, tanto che sino al primo pomeriggio gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale erano al lavoro per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto. Nell’asfalto – in prossimità del chilometro 3 della Statale “Sulcitana” – si vedrebbero i segni delle ruote che, dopo una curva e in prossimità di un lungo rettilineo, sterzano verso verso destra. La Ford Ka sarebbe così finita prima in una profonda cunetta, per poi ribaltarsi in un terreno incolto dopo aver abbattuto un cartello pubblicitario.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti che nel frattempo sono sopraggiunti. Immediato il trasporto in ospedale al Brotzu in codice rosso per via sia della dinamica che dei traumi riportati. Subito dopo l’arrivo al pronto soccorso i sanitari si sono resi conto delle condizioni e hanno ordinato il trasferimento immediato in neurochirurgia, così da limitare l’entità dei danni e cercare di salvare la vita alla 46enne. Bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro delle condizioni cliniche della paziente che resta, dunque, in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto sulla corsia di marcia diretta verso la città, appena dopo Sa Illetta, nel penultimo tratto rettilineo prima della curva di Giorgino. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione non risultano coinvolti altri veicoli.

