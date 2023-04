Si ribalta con l’ape-car in piazza Dettori, operatore ecologico estratto dai vigili del fuoco  

È rimasto bloccato all’interno dell’ape-car con cui si stava spostando sulle strade della Marina ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Brutta avventura, ieri mattina, in piazza Dettori, per un operatore ecologico impegnato nel suo lavoro. Fortunatamente l’incidente non gli ha causato conseguenze preoccupanti. È rimasto ferito in modo non grave anche se accusava un dolore alla spalla per il trauma subito durante il ribaltamento del mezzo. Una manovra difficile in quel tratto di strada che gli ha fatto perdere il controllo.

L’uomo, di 58 anni, è stato immediatamente soccorso da alcuni passati che hanno chiamato il 118 ma anche il 115. Sono state le squadre dei Vigili del fuoco ad arrivare nel quartiere Marina per poter estrarre dall’abitacolo della piccola ape-car l’operatore ecologico. Il lavoratore è stato poi assistito dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso per i controlli medici con assegnato un codice giallo. È stato quindi dimesso dopo gli accertamenti. (a. pi.)

