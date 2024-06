Si riaprono le urne, incognita affluenza 

Oggi alle 7 riaprono i seggi in 101 comuni per il secondo turno delle amministrative. Il centrosinistra, che ha vinto al primo turno in 10 capoluoghi, punta al bottino pieno; il centrodestra, che ha incassato 5 capoluoghi quindici giorni fa, cerca di ribaltare il risultato o di accorciare le distanze. Le sfide principali saranno a Firenze, Bari e Perugia, ma sono da seguire anche quelle di Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino.

Record negativo

Le urne resteranno aperte fino alle 23 per poi riaprire alle 7 di domattina e chiudere alle 15, quando partirà subito lo spoglio delle schede. Il primo elemento da analizzare sarà quello dell’affluenza: nell’election day dell’8 e 9 giugno il dato per le Europee si è fermato al 49,6%, la percentuale più bassa di sempre. Per il voto territoriale però le cifre erano state ben diverse, con oltre il 62% dell’elettorato che si è recato ai seggi.

Firenze e Bari

Nei tre capoluoghi di regione la sfida, in alcuni casi, si giocherà sul filo dei voti. A Firenze Sara Funaro, 43% due settimane fa, affronterà il candidato del centrodestra Eike Schmidt, arrivato al 32,86%. Funaro ha l’appoggio del candidato M5S, Lorenzo Masi, e della candidata di Iv, Stefania Saccardi. Il suo avversario potrà contare sul sostegno della ricostituita Dc fiorentina. A Bari si ricompone il campo largo: il candidato del Pd Vito Leccese, che al primo turno ha ottenuto il 48%, ha stretto un accordo con Michele Laforgia, che al primo turno era il candidato di M5S e Avs. La sfida è contro Fabio Romito, che quindici giorni fa si è fermato al 29% e ora spera negli indecisi.

A Perugia match aperto

A Perugia duello al femminile decisamente aperto tra Vittoria Ferdinandi, appoggiata da un campo “larghissimo”, e Margherita Scoccia del centrodestra. Al primo turno Ferdinandi è arrivata avanti di una incollatura: 49% rispetto al 48.3% della rivale. A Campobasso il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis al primo turno ha sfiorato il 50% staccando di 16 punti Marialuisa Forte. Quest’ultima però ha ottenuto l’appoggio di Pino Ruta, 20% il 10 giugno con l’appoggio di tre liste civiche.

La sfida di Lecce

Nella sfida di Lecce la candidata del centrodestra, l’ex ministra Adriana Poli Bortone, che ha mancato la vittoria al primo turno per un pugno di voti dopo il riconteggio, sfida il sindaco uscente Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra. Infine a Potenza la corsa è tra Francesco Fanelli (centrodestra) e Vincenzo Telesca (centrosinistra). Al primo turno Fanelli (Lega, vicepresidente uscente della Giunta lucana) ha raggiunto il 40,6% contro il 32,4 del consigliere comunale uscente Telesca.

