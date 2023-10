Si riapre il processo per Serena Mollicone  

Roma. Colpo di scena nel processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, trovata priva di vita nel giugno del 2001. I giudici della Corte d’Assise di Roma hanno dato il via libera alla riapertura del processo accogliendo la richiesta della Procura generale che ha sollecitato anche l’ascolto di 44 testimoni.

Nel processo di primo grado, nel luglio del 2022, il tribunale di Cassino fece cadere le accuse per i cinque imputati: il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco, accusati di omicidio, per il luogotenente Vincenzo Quatrale, a cui è contestato il concorso in omicidio e per l’appuntato Francesco Suprano (favoreggiamento). I giudici di secondo grado hanno deciso che nell’udienza del 20 novembre verranno sentiti tutti i consulenti e poi, alla luce di quanto emergerà in aula, si procederà sull’eventuale ascolto di testi. Tra quelli individuati dall’accusa c’è anche il luogotenente Gabriele Tersigni, ex comandante della stazione dei carabinieri di Fontana Liri, a cui il brigadiere Santino Tuzi, morto suicida nel 2008, aveva affidato le sue confidenze dopo gli interrogatori del 28 marzo e del 9 aprile di quell’anno. A Tersigni, Tuzi avrebbe rivelato di aver visto Serena entrare in caserma la mattina del 1 giugno 2001, giorno in cui la ragazza scomparve per essere poi trovata morta nel bosco Fonte Cupa.

