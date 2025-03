Nuovo colpo di scena nel giallo sulla tragica fine di Manuela Murgia, ritrovata morta il 4 febbraio del 1995 in fondo al canyon di Tuvixeddu a Cagliari. La sedicenne non si sarebbe suicidata ma sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto. Ne è certo il consulente a cui si è rivolta la famiglia che ha convinto la Procura a riaprire l’inchiesta per omicidio.

a pagina 17