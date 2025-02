Si rianima il coro delle voci bianche 

A differenza del Natale, la Pasqua cristiana, ogni anno cambia data perché cade la domenica successiva alla prima luna piena dell’equinozio di primavera. È detta “bassa” quando si colloca fra il 22 marzo e il 2 aprile, “alta” fra il 14 e il 25 aprile, come in questo 2025 dal momento che cade il 20 aprile.

Quaresima, quindi, che inizia il 5 marzo, “mercoledì delle Ceneri”, con tutto il suo carico di riti e tradizioni secolari tramandati dalle storiche Confraternite, definite con rara efficacia da Papa Francesco «il sistema immunitario della fede cristiana» per la loro capacità di difendere e diffondere culto e devozioni, altrimenti destinati a sparire.

Il cuore di Villanova

A Cagliari Settimana Santa e Pasqua si traducono con Villanova, l’antico rione “de is ortus”, per la presenza di giardini e appezzamenti di terreni coltivati, quartiere che ospita le due storiche Confraternite: della Solitudine (a san Giovanni) e del SS.mo Crocifisso a san Giacomo. Sono loro che, in una sempre rispettosa alternanza, ripropongono ogni anno - con intatta suggestione e carico emotivo - i riti della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Seguendo itinerari diversi, quasi paralleli, ad evitare spiacevoli incroci, dalle due chiese di san Giacomo, la parrocchiale del quartiere, e di san Giovanni partono, a cominciare dal Venerdì di Passione (quello che precede la Domenica delle Palme) le processioni de “Is Misteris”, del “Cristo morto” il Venerdì Santo e de “S’Incontru” al mattino di Pasqua.

I bianchi cantori

La base musicale, vera colonna sonora di queste tradizioni, è assicurata da “is cantoris”, bianche formazioni composte da adulti, giovani e bambini che cadenzano le processioni con le loro penetranti melodie “a cappella” su spartiti che si tramandano di padre in figlio. Come vuole la tradizione, dal giorno dopo “le Ceneri”, da giovedì 6 marzo, iniziano le prove di canto: passeggiare per le strade di Villanova, soprattutto al calar del giorno, diventa allora pura emozione, con il silenzio rotto da questi canti polifonici che si espandono per tutto il rione.

Iniziano le prove di canto

Non sono solo preti e suore a conoscere la “crisi delle vocazioni”: il calo delle nascite e l’avanzare degli anni ha colpito anche queste storiche Confraternite. Ricercatissime le “voci bianche” dei piccolissimi, sia bambini che bambine, ma anche baritoni e bassi fra giovani e adulti: Villanova, destino comune agli altri quartieri del centro storico, continua a conoscere un progressivo spopolamento soprattutto dei suoi storici abitanti. Ma da alcuni anni c’è un incoraggiante inversione di tendenza con una ripresa delle adesioni al coro de “is cantoris”. La conferma, già dal primo giorno di prove, nella chiesetta di san Giovanni.

