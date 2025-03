Si riaccendono i riflettori sulla piscina mai nata «Lavoriamo per aprirla» 

«La piscina comunale di via Abruzzi? Un'eterna incompiuta, un monumento all'incuria della politica cittadina degli ultimi 20 anni».

Ad annunciare, dopo un lungo silenzio, la riapertura del dossier sulla piscina mai ultimata tra le vie Abruzzi, Mandrolisai e Campeda è il presidente della commissione Sport del Comune, Michele Boero. «Nessuna croce addosso a chi ci ha preceduto, sono infatti convinto che la Giunta Truzzu ci abbia messo il massimo dell'impegno, tuttavia è giunto il momento di affrontare e risolvere questa intollerabile situazione tutti insieme. Solo remando nella stessa direzione, infatti, riusciremo a dare finalmente risposta agli abitanti di San Michele che attendono da troppo tempo l'ultimazione di un’opera che non doveva essere solo un impianto sportivo ma anche un centro di aggregazione per togliere i ragazzi dalla strada».

Mozione congiunta

«Vogliamo farci carico del problema e risolverlo», afferma l'esponente di Sinistra Futura, «l'incartamento è già tornato in mano agli uffici preposti che stanno raccogliendo gli elementi e riesumando lo storico. Lunedì 24 marzo porteremo il tema in commissione Sport e sarà predisposta una mozione congiunta insieme alla commissione Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini».Difficile ipotizzare una tempistica. «Ma posso assicurare che c'è la ferma volontà di venirne a capo. Garantiamo il nostro massimo impegno in tal senso». Una posizione condivisa dal vicepresidente della stessa commissione, nonché ex presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco. «Abbiamo ripreso in mano il problema con grande impegno unitario», sottolinea anche il capogruppo di Forza Italia, «per l'ultimazione di un'opera che rappresenterebbe una risorsa preziosa per il quartiere e le speranze di tanti giovani».

La storia

Il progetto risale ai primi anni 2000 e ha subito ritardi e interruzioni, lasciando la struttura incompleta e in stato di abbandono. «Nel 2019», ricorda Boero, «il Comune firmò un contratto con la società Promosport per il completamento e la gestione di un centro polivalente, per un investimento di 1,2 milioni, con un contributo comunale di 500 mila euro. Era prevista la realizzazione di due piscine, due palestre, laboratori per servizi alla persona e un punto ristoro con vista sulle vasche. Fallimenti e burocrazia i responsabili delle lungaggini». Nel frattempo il cantiere ha subito di tutto: allagamenti, occupazioni, atti vandalici e furti.

RIPRODUZIONE RISERVATA