VaiOnline
Serrenti.
16 settembre 2025 alle 01:24

Si riaccende lo zampillo in piazza Chiesa, anzi no 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo quasi vent’anni di inattività, lo zampillo d’acqua di piazza Chiesa torna a dare colore e dinamismo al centro di Serrenti, seppur con qualche piccolo intoppo tecnico. Il getto, infatti, ha subito un guasto in seguito a diverse prove tecniche di accensione, probabilmente legato al lungo periodo di stasi, deludendo temporaneamente le aspettative di chi sperava di vederlo in sincronia con la cascata storica della piazza.

L’ufficio tecnico del Comune è già al lavoro per risolvere il problema e garantire il pieno ripristino delle sue funzionalità. Sigillato anni fa a causa dei continui furti del chiusino in ghisa e delle numerosissime segnalazioni al Comune da parte dei cittadini convinti che si trattasse di un’ingente perdita idrica, lo zampillo è stato riportato alla luce grazie alla sostituzione di alcuni componenti idraulici divenuti ormai obsoleti e al rimodellamento della struttura metallica circolare.

L’installazione di una luce a led colorata alla base del flusso lo rende ancora più suggestivo integrandolo al sistema di illuminazione smart programmata a distanza che in ambito del progetto “Percorsi di luci”, valorizza le altre strutture del paese contribuendo al decoro urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  