Si riaccende lo zampillo in piazza Chiesa, anzi no 

Dopo quasi vent’anni di inattività, lo zampillo d’acqua di piazza Chiesa torna a dare colore e dinamismo al centro di Serrenti, seppur con qualche piccolo intoppo tecnico. Il getto, infatti, ha subito un guasto in seguito a diverse prove tecniche di accensione, probabilmente legato al lungo periodo di stasi, deludendo temporaneamente le aspettative di chi sperava di vederlo in sincronia con la cascata storica della piazza.

L’ufficio tecnico del Comune è già al lavoro per risolvere il problema e garantire il pieno ripristino delle sue funzionalità. Sigillato anni fa a causa dei continui furti del chiusino in ghisa e delle numerosissime segnalazioni al Comune da parte dei cittadini convinti che si trattasse di un’ingente perdita idrica, lo zampillo è stato riportato alla luce grazie alla sostituzione di alcuni componenti idraulici divenuti ormai obsoleti e al rimodellamento della struttura metallica circolare.

L’installazione di una luce a led colorata alla base del flusso lo rende ancora più suggestivo integrandolo al sistema di illuminazione smart programmata a distanza che in ambito del progetto “Percorsi di luci”, valorizza le altre strutture del paese contribuendo al decoro urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA