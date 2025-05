Si riaccende la guerra del golfo 

Prima gli stabulari o prima il Porto, che (ormai) ha quasi fagocitato il Golfo. Si accende così il dibattito sui lavori di dragaggio della canaletta dell’Isola Bianca; improrogabili, secondo Autorità Portuale, sindaco Nizzi ed operatori nautici, pena la frenata dei traffici commerciale e passeggeri, del settore, di porticcioli e cantieri. Una questione sulla quale anche il Consorzio Molluschicoltori è voluto intervenire, respingendo le ipotesi di “pressioni” sull’iter di VIA a cui il progetto di dragaggio è attualmente sottoposto e affermando di non avere “ in nessun modo ha ostacolato l’attività portuale o i lavori necessari al suo sviluppo”.

Fermo dal novembre 2023, il progetto è intanto lievitato di quasi il 100%; un ulteriore aumento (e rallentamento) se fosse recepita “l’opportunità” di dover stipulare un’assicurazione a ristoro di eventuali danni dovuti all’escavo, indicazione, questa, del Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato regionale all’Ambiente. Oltre 100 anni di storia, prodotto riconosciuto a livello internazionale e marchio di fabbrica della città, il Consorzio - rappresentato dal presidente Raffaele Bigi, dal vice Salvatore Spano e da Massimo Degortes - ha rivendicato il proprio patrimonio e chiarito che ogni opera portuale deve essere ecocompatibile: il prezzo da pagare all’ingresso di “navi sempre più grandi” non può essere un calcio a natura e tradizioni. Il Cmo denuncia scarse attenzioni da parte dell’amministrazione comunale, rea di pareri negativi su miglioramenti o ampliamenti e gli “sfratti” dagli specchi acquei. «Ora, dopo le difficoltà a reperire un’area per buttare la massa di fanghi derivanti dai dragaggi – avverte - gli altri quasi 180.000 metri cubi saranno posizionati in vasche davanti all’ex molo Palmera, prosciugando altri 5 ettari di mare».

L’Autorità portuale

Intanto la canaletta attende il ripristino dei fondali a 11 metri. «Il vero problema non è che abbiamo perso 24 navi da crociera l’anno scorso ma che l’anno prossimo magari ne perdiamo 50, poi inizieranno a non venire, finché il porto non funzionerà più – afferma Massimo Deiana, presidente dell’AdSP Mare di Sardegna - questa tempistica assolutamente abnorme si scontra con le navi che saranno sempre più grandi e con pescaggi profondi, con gli yacht che non possono raggiungere i cantieri per la manutenzione. Nel momento in cui c’è un conflitto tra attività che avrebbero potuto sopravvivere senza danneggiarsi a vicenda, la mia scelta la devo fare, cioè la navigazione e i traffici commerciali e passeggeri».

