Si riaccende la fiamma di Parigi 

Parigi. La sfida più grande raccolta dagli organizzatori della cerimonia che oggi apre le Paralimpiadi di Parigi è stata quella di creare abiti per artisti con disabilità che non facessero sfigurare lo sfarzo e l'entusiasmo che il 26 luglio hanno dato il via ai Giochi da poco conclusi. «La festa continua», è la parola d'ordine lanciata dal presidente del comitato paralimpico Andrew Parsons. «Sarà incredibile, la città circonderà gli atleti, come per abbracciarli», aggiunge. E se un mese fa lo spettacolo era stato rovinato dalla pioggia, questa volta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella troverà ad accoglierlo un bel sole e temperature miti. Per dare forma e colore agli abiti dell'evento (intitolato "Paradox", coreografia dello svedese Alexander Ekman, musiche di Victor Le Masne) il direttore artistico Thomas Jolly ha reclutato lo stilista francese Louis-Gabriel Nouchi, che si è sbizzarrito creando circa 700 costumi. «L'intera sfilata è una decostruzione del blu-bianco-rosso con l'inserimento di argento e oro a ricordare le medaglie», spiega lo stilista 30enne dall'atelier creato appositamente a Saint-Denis, a nord di Parigi. Si preannuncia una cerimonia, come lui stesso la definisce, «abbastanza radicale e monocromatica». La parte più impegnativa è stata «creare abiti per persone con disabilità che, oltre a ciò, sono degli artisti». Dei 150 ballerini impegnati, circa venti sono portatori di handicap e ognuno ha manifestato esigenze diverse. «Si sono manifestate esigenze particolari», conferma Corinne Pagé, capo costumista della cerimonia «Ma ci sono cantanti o ballerini o attori ai quali non piace ad esempio mostrare gambe o spalle: situazioni molto simili, direi».

Il pubblico

Per soddisfare tutto il pubblico, compresi i meno fortunati, lo spettacolo organizzato dalle 20 ai piedi degli Champs-Elysées e in Place de la Concorde, sarà gratuito e senza prenotazione per 15.000 spettatori. Le delegazioni paralimpiche sfileranno dall'Avenue des Champs-Élysées fino a Place de la Concorde, dove sono le tribune a pagamento (da 150 euro a posto=. A tal proposito, «a oggi sono stati venduti circa due milioni di biglietti» ha annunciato il capo del comitato organizzatore Tony Estanguet. Ne restano 500.000, che continueranno ad essere disponibili anche durante le gare e fino alla fine. Duecentomila posti sono stati riservati agli scolari. «È un modo per mandare un messaggio a questa fascia di età, il cambio di prospettiva dipende anche dalla loro generazione», ha sottolineato Estanguet. Sarà una cerimonia “inclusiva” e «spettacolare» ha annunciato Jolly, fino dalla riaccensione del braciere nei Giardini delle Tuileries, che si illuminerà di nuovo stasera fino alla fine dei Giochi Paralimpici, domenica 8 settembre. In totale 4.400 paratleti di 168 delegazioni sfileranno in uno scenario sontuoso, sotto gli occhi di 65.000 spettatori. Luca Mazzone e Ambra Sabatini i portabandiera azzurri («non vediamo l'oro, che emozione la sfilata agli Champs Elysees»), da domani i 549 eventi in 23 discipline. seguiti dal numero record di 165 canali televisivi.

