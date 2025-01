«Si revochi la semilibertà a Cavallini» 

BOLOGNA. Per l’ergastolano Gilberto Cavallini, nonostante l'ultimo fine pena mai confermato giovedì dalla Cassazione per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, le cose, almeno ieri, non sono cambiate. Come ogni mattina da diversi anni a questa parte ha lasciato di buon'ora, alle 8, il carcere di Terni, dove è detenuto in regime di semilibertà, per farvi rientro in serata, alle 22, dopo avere prestato servizio come contabile. La situazione carceraria dell'ex Nar, l'ultimo arrestato in ordine di tempo (era il 1983) e l'ultimo ad essere stato condannato in via definitiva per l'attentato del 2 agosto 1980 dopo Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, potrebbe però cambiare presto. La Procura generale di Bologna, infatti, sta valutando la complessa posizione dell'ex Nar, che sta scontando 8 ergastoli, a cui si va ad aggiungere la decisione di ieri, per emettere nelle prossime ore un provvedimento di esecuzione pena. Cavallini non ha voluto commentare: «Sono stato condannato per qualcosa che non ho commesso».

