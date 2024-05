Si restaurano i vecchi pozzi  

Via al restauro della Funtana Bella di Nuraminis e di quella di Villagreca: pozzi di acqua potabile meta in tempi passati, quando il sistema acquedotto e la risorsa idrica in tutte le case erano ancora da venire, del prelievo quotidiano di acqua potabile. I lavori alle due fonti, nelle due omonime località di Nuraminis e Villagreca, sono realizzati con fondi del bilancio comunale. Ad eseguirli l’impresa esterna che ha in carico la manutenzione degli immobili comunali. «L’intervento prevede la messa in sicurezza dei due pozzi, divenuti nel tempo pericolosi», commenta di Nuraminis Stefano Anni. Lavori in corso che vedono il consolidamento e la messa in sicurezza del parapetto e, soprattutto, la copertura con coperchi di sicurezza, per la prevenzione di incidenti. La storia dei due pozzi ricorda anche eventi tragici legati a suicidi avvenuti in passato. (ig. pil.)

