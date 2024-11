Si rafforza la rete sarda antiviolenza 

Via libera al rafforzamento della rete antiviolenza regionale: ieri nella sala Anfiteatro della direzione generale politiche sociali dell’assessorato alla Sanità si è svolta la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa nell’ambito del progetto ministeriale “SOStenere in Rete”, finanziato dal dipartimento Pari opportunità e cofinanziato dalla Regione. Il protocollo mette a sistema tutti gli attori e le istituzioni del territorio, al servizio delle vittime di violenza, costituendo una rete di prevenzione, ascolto e di sostegno capillare in grado di garantire il contrasto alla violenza di genere.

Le maggiori garanzie passano «attraverso la costruzione di un modello procedurale efficace e condiviso che assicuri la presa in carico delle donne vittime di violenza, dei minori eventualmente coinvolti, fino alla presa in carico degli stessi autori di violenza, per un percorso di recupero che passi innanzitutto dall’educazione al rispetto», ha spiegato l’assessore Armando Bartolazzi. Presente alla firma anche la direttrice generale delle Politiche sociali dell’assessorato alla Sanità, Francesca Piras. La cerimonia ha visto la partecipazione dei centri antiviolenza accreditati dalla Regione e iscritti nella mappatura nazionale del 1522. Il progetto «punta a dare un modello alla cornice teorica di gestione integrata degli interventi di contrasto alla violenza e dare una maggiore definizione del ruolo e dei compiti di ciascun soggetto», conclude la direttrice generale Franceasca Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA