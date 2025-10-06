VaiOnline
Serie D.
07 ottobre 2025 alle 00:27

Sì, questo è un Budoni formato trasferta 

Una cinquina autorevole per conquistare tre punti importanti, superare in classifica la rivale di turno (l’Anzio) e accrescere la propria autostima. Il Budoni 2025-26 nelle prime sei partite del campionato di Serie D ha equamente distribuito i risultati: due vittorie, due pareggi, due sconfitte. Una media che, se mantenuta sino all’epilogo del torneo, garantirebbe una salvezza sufficientemente tranquilla. Ma la stagione è lunga la squadra di mister Cerbone deve ancora trovare il giusto equilibrio tra i reparti e, soprattutto, tra prestazioni casalinghe e in trasferta: perché sino a oggi i galluresi si sono trovati ben più a proprio agio fuori casa che non tra le mura amiche.

Prova ne siano i risultati conquistati lontano dall’Isola: entrambe le vittorie e un pareggio per complessivi 7 punti sugli otto sinora incamerati. Ne consegue che un miglioramento delle performance sul proprio campo non solo aumenterebbe esponenzialmente la possibilità di disputare una competizione serena ma addirittura potrebbe far sognare qualcosa di diverso. Fermo restando che, allo stesso tempo, andrebbe mantenuta l’attuale media punti sui campi continentali. Comunque sia, il roboante successo di domenica scorsa (5-0) non può che dare maggiore fiducia in vista del prossimo match casalingo contro una delle favorite: la Nocerina.

