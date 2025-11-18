VaiOnline
Qualificazioni Mondiali.
19 novembre 2025 alle 00:30

Si qualificano anche Austria e Scozia 

Con le ultime partite di ieri si sono chiusi i gironi di qualificazione e si sa con certezza quali Nazionali europee parteciperanno al Mondiale del 2026 in Usa, Messico e Canada. E si conoscono anche le possibili avversarie dell’Italia nei playoff: gli azzurri sono in prima fascia e giocheranno in casa la gara unica di semifinale del 26 marzo contro una squadra di quarta fascia (Svezia, Romania, Irlanda del nord e Macedonia del nord).

L’avversaria si scoprirà domani all’esito del sorteggio in programma a Zurigo, quando si stabilirà anche la sede della finale (prevista il 31 marzo): in questo caso per le teste di serie (come l’Italia) non c’è una corsia privilegiata, quindi la partita decisiva potrebbe essere giocata in trasferta.

Queste le vincitrici dei gironi: Germania, Svizzera, Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Norvegia, Belgio, Inghilterra e Croazia. La Scozia, la Norvegia e l’Austria tornano in Coppa del mondo dopo 28 anni. Per i playoff sono in prima fascia assieme all’Italia anche Danimarca, Turchia e Ucraina, squadre che gli azzurri non incroceranno nemmeno in una eventuale finale che invece vedrà la formazione del ct Gattuso opposta a una Nazionale di seconda o terza fascia che si incroceranno in semifinale: Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia (seconda fascia), Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo (terza).

