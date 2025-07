«Si può ricorrere alla chirurgia quando la terapia medica non basta» 

«Il termine otite indica una patologia acuta o cronica, lieve o severa, caratterizzata dalla presenza di un processo patologico flogistico a carico dell’orecchio esterno e/o dell’orecchio medio», sottolinea Filippo Carta, professore associato in Otorinolaringoiatria all’Università di Cagliari e direttore facente funzione dell’Otorinolaringoiatria dell’AOU: «Le otiti medie acute ricorrenti sono una condizione relativamente comune in età pediatrica, mentre le otiti dell’adulto sono meno frequenti ma di solito più preoccupanti in quanto più frequentemente con carattere cronico ed evolutivo, in genere associate a un danno progressivo dell’udito».

«La rete sanitaria della Regione Sardegna», aggiunge Carta, «garantisce un primo livello di assistenza sul territorio attraverso il medico curante, che può rassicurare e consigliare il paziente in caso di patologie lievi, riconoscere e trattare tempestivamente eventuali malattie più severe (otite esterna o otite media acuta non complicate). La valutazione specialistica otorinolaringoiatrica è necessaria quando devono essere eseguiti accertamenti diagnostici specialistici (ad esempio otoscopia con strumenti ad alta definizione, una approfondita pulizia del condotto uditivo, audiometria, impedenzometria), in caso di segni di gravità (persistenza e peggioramento progressivo della sintomatologia, comparsa di febbre, vertigine, paralisi facciale, rigonfiamento delle regioni periauricolari), in caso di patologia ricorrente o quando l’otite causa importanti danni della funzione uditiva».

«Talvolta la terapia medica è insufficiente per guarire dalle otiti e bisogna ricorrere ai trattamenti chirurgici mirati a risolvere un quadro acuto molto grave, oppure per riabilitare la funzione uditiva dell’orecchio compromessa dal processo flogistico», spiega il medico: «I reparti ospedalieri di Otorinolaringoiatria della Regione trattano regolarmente i pazienti per patologia flogistica acuta o cronica dell’orecchio ed eseguono anche gli interventi di riabilitazione uditiva, compreso il posizionamento dell’impianto cocleare (l’orecchio bionico necessario nei pazienti con sordità severa o profonda). Secondo i dati del Piano Nazionale Esiti del Ministero della salute, nel 2023 sono stati eseguiti 159 interventi di chirurgia dell’orecchio medio e 15 interventi di posizionamento di impianto cocleare nella sola Sardegna, di cui 40 (chirurgia dell’orecchio medio) e 13 (impianto cocleare) presso le sale operatorie del Policlinico di Monserrato».