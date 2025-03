Si produrrà idrogeno dall’energia solare  

Il futuro dell’energia cammina già qui, tra la polvere e il fango della zona di Su Moriscau, alle porte di Sestu, proprio vicino alla necropoli da poco scoperta in cui riposano i sogni e le speranze di adulti e bambini vissuti più di 2000 anni fa.

Sta nascendo qui il primo impianto in Sardegna per la produzione di idrogeno con energia solare, una vicenda diventata pietra dello scandalo a causa di una presunta storia di tangenti che ha visto coinvolto anche il dirigente del Comune Antonio Fadda. Ma ora che le indagini proseguono, c’è che si chiede se il cantiere si fermerà, e che ruolo avrà la produzione di idrogeno per il territorio.

Ieri, il cantiere proseguiva come sempre, sia nel tratto della ex SP 8, dove avviene la posa dei cavi, sia nella zona di Su Moriscau, dove l’impianto viene costruito. Dagli uffici comunali emergono altri dettagli; per portare a termine la parte burocratica mancherebbero solo alcuni collaudi; Fadda si è sospeso dal lavoro e verrà sostituito, ma nei corridoi di via Scipione nulla dovrebbe cambiare. Il cantiere dovrebbe finire entro i primi di giugno.

Il progetto

Il progetto è di quelli importanti. A Su Moriscau nascerà un grande impianto fotovoltaico che produrrà idrogeno e ossigeno attraverso l’elettrolisi, dall’acqua. Quest’ultima sarà trasportata nei tubi che vengono posati lungo la ex Strada Provinciale 8. I dettagli li ha annunciati Italgas nel 2023. Il progetto vale 15 milioni di euro, e ha ottenuto anche un finanziamento di 1,5 milioni di euro, dalla Regione. La tecnologia si chiama Pwg, ovvero Power to gas. L’impianto a energia solare per iniziare avrà 1 Megawatt di capacità, e alimenterà un elettrolizzatore da 500 kW dal quale ottenere circa 21.000 kg all’anno nella fase iniziale e secondo Italgas 34.000 kg nel 2028.

L’idrogeno è il carburante del futuro secondo i suoi entusiasti sostenitori. Pulito, non inquinante, estraibile dall’atmosfera, virtualmente inesauribile. Solo il grande dispendio di energia ha impedito per lungo tempo di produrlo in grandi quantità. Ma negli ultimi anni il progresso ha camminato sempre più veloce.

La stazione di servizio

Si parla anche della costruzione di una stazione di servizio, sempre vicino a Sestu. L’impiego più importante è nel trasporto pubblico; esistono infatti diversi modelli di autobus o treni alimentati a idrogeno, già in uso in altri Paesi e già acquistati dall’Arst. Ma non mancano neppure le auto, una su tutte la Toyota Mirai. In Italia, le stazioni d’Idrogeno sono solo due, nel mondo poche migliaia. Le ricadute positive sembrano innegabili, inoltre è un primato di cui andare fieri, nonostante qualche disagio.

Il traffico

Un cantiere così grandioso ha portato tantissimo traffico, e nella zona di Su Moriscau il continuo via vai di mezzi pesanti ha rovinato l’asfalto, anche se tutto, si promette, verrà rimesso a posto. C’è stato il ritrovamento di una necropoli dell’era punica, lungo la ex SP 8, ma anche questo, pare, non dovrebbe rallentare troppo il corso del cantiere. Poi è arrivato l’arresto di Fadda, che avrebbe chiesto “un aiuto”, per accelerare l’approvazione del progetto e dei collaudi.

