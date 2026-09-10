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Capoterra.
11 settembre 2026 alle 00:19

Si presenta a casa dei genitori: arrestata 

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Il tentativo di rientrare nella casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti circa un anno fa è costato l’arresto a una donna senza fissa dimora di Capoterra, cittadina nella quale si sono svolti i fatti mercoledì intorno alle 22.

La sua presenza in quella abitazione era incompatibile con la misura alla quale era sottoposta, quindi davanti all’edificio è arrivata in pochi minuti una pattuglia che, avvertita del tentativo di violare le prescrizioni giudiziarie, ha fermato la donna per poi arrestarla per la violazione del divieto di avvicinamento. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, e dopo aver trascorso una notte in caserma, l’indagata ieri è stata portata al Palazzo di giustizia di Cagliari per il processo per direttissima: il giudice ne ha convalidato l’arresto concedendo poi i termini a difesa rimettendo la donna in libertà.

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