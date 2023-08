Si prepara la notte di Ghali 

L’attività all’interno dell’impianto sportivo è frenetica. L’assemblaggio del palco ed il posizionamento di tutte le strutture a contorno dell’evento, procedono spedite. Il “Campo Sportivo Monteponi” si prepara a rappresentare per il secondo anno consecutivo il palcoscenico più prestigioso dell’estate iglesiente: venerdì notte il rapper Ghali si esibirà nella sua unica data prevista in terra sarda.

L’attesa

L’avvento di quello che è definito il re del trap, ha prodotto il tutto esaurito: attraverso la piattaforma on line sono stati consegnati 7 mila ticket gratuiti. Gli spettatori arriveranno da ogni parte della Sardegna e la macchina organizzativa è pronta: «Il piano relativo alla sicurezza è identico a quello utilizzato lo scorso anno in occasione del concerto di Mahmood. - spiega l’assessore alla Viabilità e alla Polizia locale Francesco Melis - Le forze dell’ordine e della Polizia locale saranno dislocate nei punti nevralgici, saranno coadiuvate dagli ausiliari del traffico e dai dipendenti della Iglesias Servizi. Tutte le associazioni di volontariato daranno il loro prezioso apporto per la riuscita del concerto».

Viabilità

Dalle 12 di venerdì e fino all’1.30 del mattino ci sarà un divieto di transito, con accesso consentito ai soli residente del quartiere Col di Lana, nell’intersezione fra le vie Borsellino e Falcone, nella rotatoria di via Cappuccini in direzione di via Fra Nicola da Gesturi, in quella fra viale Fra Ignazio e via della Regione, Fra via Flumendosa e Temo, via della Regione e Corsica, via Antas e piazza Sella in direzione di via Valverde. Pronti anche i divieti di sosta con rimozione forzata dalle 8 in via Eleonora, via Valverde dall’intersezione con le vie Antas e Corsica, nei parcheggi del campo sportivo (piazza Salis), della stazione dei treni e in viale Fra Ignazio.

Par cheggi

« L’area dei parcheggi presso il parco delle Rimembranze rimarrà attiva. - prosegue Melis - Mentre è stato predisposto un ampio spazio che consentirà la sosta in prossimità dello stadio, ovvero tutto lo sterrato che costeggia il cimitero, partendo da via Borsellino, fino ad arrivare a via dei Cappuccini». L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle 19 e, i n attesa dell’esibizione di Ghali (prevista intorno alle 22:30) un “dj set” intratterrà i presenti: «Musica e divertimento che si prolungheranno anche dopo il concerto, fino a notte inoltrata. - spiega l’assessora con delega ai Grandi eventi Claudia Sanna - Inoltre è stata rinnovata anche la convenzione con Trenitalia (la stessa dello scorso anno attivata per il concerto di Mahmood) per delle corse che dal cagliaritano permetteranno ai viaggiatori di poter rincasare con un ultimo treno previsto per l’1:15». L’avvenimento ha comportato l’anticipo a questa sera della “notte bianca” iglesiente: «Ma non sarà l’ultimo Notteggiando. - rivela Sanna - Ci sarà un ulteriore appuntamento con l’animazione venerdì primo settembre» .

RIPRODUZIONE RISERVATA