Si piantano nuovi alberi in paese 

Ci sono una ventina di nuovi giovani alberi a Elmas. Si tratta di piccoli carrubi che sono stati piantati in via Ferdinando Loi, una strada all'ingresso del paese adiacente alla Statale 130. Sono alberi tipici della macchia mediterranea e crescono velocemente. «Visto quanto è trafficata quella zona - spiega Alessandra Nurchi, assessora all'Ambiente - gli alberi contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2, quando cresceranno faranno molta ombra e saranno utili anche come barriera anti rumore». Gli alberelli fanno parte di quel lotto di 200 piante donate dall'ente regionale Forestas su richiesta dell'amministrazione. «Abbiamo ancora piante di mirto, di lavanda e rosmarino - aggiunge Nurchi - che utilizzeremo per sostituire qualche pianta che si è seccata o per rinverdire le aiuole di alcune zone, in particolare abbiamo pensato di piantarle nello spazio lungo la facciata dell'oratorio. Contiamo di presentare la richiesta anche per l'anno prossimo. Non c'è tantissima scelta ma ce le regalano, non dobbiamo utilizzare fondi nostri. Si tratta di piante piccole, ci vorrà del tempo per avere degli alberi grandi ma è importante anche dare un segnale: di verde non ce n'è mai troppo».

