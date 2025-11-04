«Si pensi anche a infermieri e Oss» 

Dopo l’annuncio da parte dell’Arnas Brotzu, attraverso il commissario straordinario Maurizio Marcias, dell’avvio del percorso di conferimento degli incarichi professionali ai dirigenti sanitari che nel tempo andrà ad estendersi a tutte le unità operative dell’azienda, si registra l’intervento del sindacato Usb Sanità, da tempo uno dei più battaglieri su questo fronte.

«Bene gli incarichi ai dirigenti medici, che finalmente restituiscono giustizia e riconoscono il merito dei professionisti coinvolti, anche grazie al contributo della precedente amministrazione. Tuttavia – sottolinea Gianfranco Angioni, referente aziendale del sindacato – è fondamentale che nelle priorità e nello stesso piatto della bilancia vengano messe anche le esigenze del personale del comparto, vale a dire tutte le figure individuate nel Ccnl sanità: infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari, amministrativi, ausiliari e tutti i professionisti che garantiscono ogni giorno il funzionamento dell’azienda».

E prosegue: «Cosi come per le altre realtà sanitarie al Brotzu la situazione attuale non è tra le più rosee e la sfida da affrontare non è semplice, in particolar modo a causa della grave carenza di infermieri, ma anche di tecnici sanitari, Oss, personale amministrativo e ausiliario. Tutte figure fondamentali che assicurano il corretto svolgimento delle attività sanitarie e di supporto»

C’è poi il tema della sale operatorie: «Nell’attesa della riapertura di quelle del Businco, è imprescindibile una riorganizzazione chirurgica accompagnata da un percorso di formazione specifica, che consenta a tutti i professionisti coinvolti di operare in un’ottica di scambiabilità e collaborazione. Solo attraverso un approccio moderno e flessibile si potrà garantire continuità, efficienza e sicurezza nelle attività chirurgiche, a beneficio sia del personale che dei pazienti», sottolinea L’Usb. «L’Arnas Brotzu, che non ha mai interrotto nessuna attività sanitaria, paga oggi lo scotto principale dell’assenza di un offerta sanitaria territoriale adeguata che faccia da filtro. La pressione sui reparti è costante e il personale è ormai allo stremo».

