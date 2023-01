«Si pensa al potere, non alla città» 

«La maggioranza è più impegnata nelle proprie dinamiche interne di consolidamento di potere piuttosto che verso i problemi della città e i cittadini se ne stanno rendendo conto».

L’attacco

Con queste parole il consigliere di opposizione Luca Pizzuto disegna una cartolina per descrivere lo stato di salute dell’attuale Giunta guidata dal Sindaco Pietro Morittu. Tutto questo all’indomani delle indiscrezioni che parlano di nuovi cambi alla guida degli assessorati. «Il fallimento del primo anno di mandato dell’attuale maggioranza è determinato dal fatto che a breve giro si potrebbe arrivare a cambiare tre assessori nei settori chiave e più importanti della città», conclude l’ex candidato sindaco di Articolo Uno. Il riferimento è facilmente verificabile. Circa due mesi fa malumori interni al gruppo Carbonia Avanti si sono conclusi con l’avvicendamento tra l’ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia e Manolo Mureddu. Già da qualche tempo ma negli ultimi giorni in maniera sempre più insistente, poi, circolano le voci di nuovi cambi. A rischiare sono l’attuale assessore alle Manutenzioni e all’Urbanistica Piero Porcu, espressione del gruppo “Uniti per rinascere” e l’assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini, nominato da “Ora x Carbonia”.

Il passato

Neanche il consigliere del Movimento cinque stelle ed ex vice sindaco Gianluca Lai risparmia feroci critiche nei confronti dell’attuale maggioranza: «Parto dicendo che mi lascia alquanto basito la stessa definizione di “assessore a tempo”. – dice -Quando eravamo alla guida della città siamo sempre stati criticati perché affermavano che non sapevamo proporre assessori di qualità ed oggi, loro, politici e amministratori navigati, non sono in grado di esprimere figure in grado di condurre l’operato amministrativo per cinque anni?” Le conclusioni non sono meno pungenti della premessa: «Ho ritenuto questa scelta sbagliata sin da subito e oggi sta dimostrando tutto il suo effetto negativo per la città e il poco rispetto nei confronti dei cittadin. Più pragmatica ma non meno chiara la consigliera comunale e candidata a Sindaca Daniela Garau: «Non voglio perder tempo a rincorrere voci o fare illazioni. Aspettiamo di sapere come si concluderà questa vicenda e solo allora faremo le nostre valutazioni. Certo è che in un momento come questo l’attenzione della maggioranza si dovrebbe concentrare solo ed esclusivamente sul trovare strumenti di crescita e sviluppo economico della città».