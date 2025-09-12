Si parte: Italia a caccia del bis con gli uomini 

Nell'aria c'è ancora il profumo dell'oro conquistato dalle regine della pallavolo. Dopo il trionfo di Bangkok ora però c'è grande attesa per l'esordio della Nazionale maschile di pallavolo, campione in carica, ai mondiali al via nelle Filippine (ieri battute 3-0 dalla Tunisia). Prima sfida domani alle 15.30 con l'Algeria. A Manila fino al 28 settembre è caccia al titolo iridato con gli azzurri chiamati a difendere l'oro vinto 3 anni fa a Katowice. In vista del match l'Italia ha sostenuto una doppia seduta di lavoro, il ct Fefè de Giorgi ha ufficializzato la lista dei 14, e il capitano Simone Giannelli si fa portavoce delle sensazioni di tutta la Nazionale: «Siamo pronti, siamo contenti di essere qui e avere la possibilità di giocarci le nostre carte in questa bella manifestazione, siamo pronti per disputare questa nuova avventura. Arrivare qui da campioni del mondo in carica è una cosa molto bella, che ci inorgoglisce, soprattutto pensando al fatto che, in virtù della vittoria delle ragazze, l'Italia per qualche giorno sarà campione del mondo con due squadre. Siamo consapevoli che sarà davvero molto complicato, ma noi siamo qui e abbiamo voglia di mettere tutti noi stessi in questa avventura».

