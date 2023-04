Si parte da Udine, chiude Lazio-Juve 

Un sabato che sembra domenica, si giocano sette partite. Si parte alle 12.30 da Udinese-Monza, con gli ospiti in apprensione per le condizioni del loro presidente Silvio Berlusconi. Alle 14.30 al Franchi c’è Fiorentina-Spezia, con i lanciatissimi viola a caccia di un posto di prestigio per l’Europa. Due ore dopo, al Gewiss, ecco Atalanta-Bologna: Gasperini deve fare attenzioni agli uomini di Motta, che stanno giocando un buon calcio. Alla stessa ora, 16.30, spazio a Sampdoria-Cremonese, scontro per la salvezza. Sono due le sfide delle 18.30: una splendida Torino-Roma, con i granata che sognano di avvicinarsi alle posizioni europee, nell’altro match – Verona-Sassuolo – Dionisi non vuole fermarsi. Si chiude (20.45) con Lazio-Juventus: Sarri non ha mai battuto la sua ex squadra.

