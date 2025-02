Perché c’è tanto bullismo in questo periodo storico? Che cosa è cambiato rispetto al passato? Quali sono le cause? Che cosa si fa per contrastare il fenomeno? Si parlerà soprattutto di questo tema oggi a “Caffè Corretto”, il programma di approfondimento giornalistico di Radiolina condotto questa settimana da Fabio Manca (foto) , in onda dalle 8,30 alle 10. Ospite in studio Stefano Porcu, psicologo, psicoterapeuta e insegnante, formatore e autore di saggi sull’argomento.

RIPRODUZIONE RISERVATA