«Sì, non ci vedo eppure non rinuncio alle mie sfide» 

Inviato

Sinnai. Arrampicata sportiva, canoa, sup, body building, corsa (5 chilometri in pineta insieme al marito Ciro) o una camminata veloce («Velocissima: 3 chilometri e 600 metri in 28 minuti», sempre in pineta insieme alla sorella Maura). Il minimo sindacale, «se proprio non trovo nessuno disponibile ad accompagnarmi», è una seduta di spinning da casa insieme a una classe che si riunisce online o correre sul tapis roulant. Se avete problemi a trovare il tempo per tenervi in forma, Giuliana Exana può esservi d’esempio. A 53 anni («54 a marzo»), un lavoro («da 27 anni») al centralino del Comune di Sinnai, due figli («Simone, 21 anni, e Cristiana, 13»), non concepisce una giornata senza allenamento e una vita senza sfide sportive: di recente ha scalato una parete di roccia a Ulassai, l’estate scorsa era su una tavola da sup nel mare del Poetto, in ottobre ha partecipato a una maratona di spinning in Piemonte. Due anni fa, insieme a Maura, al cognato Danilo Palmas e all’amico Paolo Cardia, ha percorso un pezzo del Cammino di Santiago (in Galizia) e quest’anno vorrebbe trascinarci anche il marito (in Portogallo). Ma anche «partecipare a un corso di tiro con l’arco».

L’incidente

«È sempre una sfida con me stessa», ammette Giuliana, che la sua sfida più grande l’ha stravinta quando ha deciso di non arrendersi alla cecità. Ne parla senza giri di parole: «Non sono cieca dalla nascita. È stato un incidente. Io e mia sorella gemella avevamo 14 anni. Nostro padre era rientrato da caccia e ci aveva chiesto di portare i fucili in camera da letto. Noi invece ci siamo messe a giocarci. Io avevo indossato la cartucciera. Imbracciati i fucili, ci guardavamo allo specchio. A un certo punto a lei è caduto di mano il fucile. È partito un colpo». Per mostrare la cicatrice sulla tempia destra sposta per un attimo gli occhiali scuri.

Interventi chirurgici, studi interrotti, riabilitazione. Poi la ripresa. Degli studi, innanzitutto: «All’istituto dei ciechi. Ho finito la terza media e l’inizio delle superiori, indirizzo magistrale». Lì ha imparato a leggere e scrivere in Braille. «Lo uso ancora, anche se ormai utilizzo soprattutto la posta elettronica». Il suo Pc e il suo smartphone le parlano: grazie all’opzione “voice over” tutte le informazioni che chi vede riceve dallo schermo (menu, nomi di file, cartelle) vengono pronunciate da una voce sintetica.

La reazione

Ripresa, ovviamente, anche dello sport: «Da bambina facevo atletica leggera. Sono cresciuta in una famiglia sportiva: mio padre ha giocato a calcio fino ai 65 anni, e nel 1984 qui a Sinnai abbiamo partecipato tutti insieme alla maratona in pineta. Siamo sette figli, ci dettero un premio per la famiglia più numerosa», sorride. Ha ricominciato a 17 anni con il body building. Non si è più fermata: palestra, piscina («nuoto e hydrobike») o all’aria aperta («tandem»): «Non mi sono mai buttata giù. Soprattutto per mio padre, che si sentiva in colpa: dovevo dimostrargli che ce la facevo».

Limiti e determinazione

I limiti? «Ci sono, certo. Ho bisogno di essere accompagnata. O, in palestra, che mi guidino la mano sul bilanciere. Io voglio non essere un peso per chi mi accompagna,. Spesso, però, le persone non sanno rapportarsi a me. Succede a tutti i non vedenti». Ogni tanto Giuliana percepisce imbarazzo da parte di qualche interlocutore. «Ma posso contare su persone straordinarie: per esempio, ho dei compagni di arrampicata che vengono a prendermi qui a Sinnai da Cagliari, mi accompagnano a Sestu dove ci alleniamo e a fine serata mi riportano a casa».

Carattere e determinazione non le mancano. A Ulassai, ai piedi della parete da scalare, una sua amica ipovedente era bloccata: «Non vedeva la cima e non se la sentiva. Allora sono andata avanti io. Se ce la faccio io, le ho detto, puoi farcela tu».

Dove trova il tempo per praticare tanto sport? «Mi sono riservata una-due ore per me ogni giorno. Se per caso devo lasciare indietro qualche faccenda domestica, la lascio. Che succede. La farò più tardi», sorride.

