Si muove la Regione:  «Subito chiarimenti sul Tyrrhenian link» 

«Chiederemo a Terna di fare chiarezza sul progetto». L’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani interviene sul caso Tyrrhenian link, dopo le ultime proteste nell’agro selargino da parte dei comitati contrari al progetto del cavo sottomarino che collegherà la Sardegna alla Sicilia. Novità anche dal Municipio di Selargius, con il sindaco Gigi Concu che per oggi chiama a raccolta i colleghi sindaci dei Comuni vicini coinvolti, mentre i comitati No Tyrrhenian link insistono: «È necessario chiedere una sospensiva, aspettare l’esito del ricorso al Capo dello Stato significa consentire a Terna di continuare a fare quello che vuole».

L’assessore

A breve l’assessore Cani assicura un incontro con Terna. «Chiederemo quali saranno i benefici per la nostra Regione, dal punto di vista economico e per quanto riguarda la partita dell’energia. La priorità è che tutto venga realizzato nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e da parte nostra c’è la massima attenzione».

Espropri in corso

Nel frattempo sono in corso gli ultimi dettagli prima di definire il progetto esecutivo. Indagini territoriali, ma soprattutto la fase degli espropri con l’ottanta per cento circa dei terreni già acquisiti da Terna. E quel venti per cento che manca invece all’appello, fra chi non vuole vendere e una serie di terreni senza titolo di proprietà perché - come nel caso dei lotti occupati d’urgenza martedì mattina nella località Matt’e Masonis - negli anni la successione agli eredi di fatto non è stata mai perfezionata.

Terna non si ferma quindi, la mobilitazione contro il progetto pure. Lo hanno dimostrato i No Tyrrhenian link proprio due giorni fa, accorsi nell’agro di Selargius per difendere il territorio e ribadire lo stop all’intervento che rischia di mettere in ginocchio decine di coltivatori e aziende agricole concentrate oltre la 554. Protesta proseguita martedì nella sala del Consiglio comunale di Selargius presidiata dalle forze dell’ordine. «Il sindaco però non ha dato risposte alle domande che la consigliera Francesca Olla ha posto all’inizio della riunione», sottolinea la portavoce del comitato Rita Corda, «e questo è vergognoso. Vista l’urgenza e la gravità di quello che era successo la mattina, sarebbero dovuti essere proprio il sindaco o il presidente del Consiglio a proporre la discussione su un tema così importante che preoccupa tutti».

Summit di tutti i sindaci

Discussione rimandata a questo pomeriggio. Lo stesso sindaco Gigi Concu ha convocato una riunione nell’aula consiliare di piazza Cellarium, chiamando a raccolta i referenti del comitato dei contrari al progetto, insieme ai vertici dei Comuni coinvolti nell’intervento: Quartu, Quartucciu, Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro. Nella lista c’è anche l’avvocato Giovanni Dore che ha stilato il ricorso al Capo dello Stato per conto del Comune di Selargius. Tutti convocati «per discutere in merito alle azioni congiunte da intraprendere in relazione al progetto di Terna».

Il comitato

«Meglio tardi che mai», commenta Rita Corda, «il sindaco risponde alla lettera dei comitati No Tyrrhenian link di Selargius e Quartu e convoca tutti i soggetti a cui avevamo indirizzato il documento, quindi prendiamo atto che si sia deciso al confronto. Fa ben sperare anche la presa di posizione dell'assessore Cani che chiede a Terna di vederci chiaro. Finalmente le azioni di lotta del comitato, anche se in ritardo, stanno iniziando a sollecitare l'interesse delle istituzioni».

