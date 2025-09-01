VaiOnline
Il festival.
02 settembre 2025 alle 00:27

“Si muove la città”, gran finale a Cagliari con Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis 

Non sarà un semplice concerto a chiudere l’edizione 2025 del festival “Si muove la città” ma un vero e proprio evento che giovedì porterà la cantautrice Ilaria Porceddu e il compositore Emanuele Contis sul palco del Centro comunale Exma con lo spettacolo “Rive”. Sarà una festa per salutare il festival e celebrare un nuovo inizio artistico, con amici e ospiti a sorpresa sul palco. Si inizia alle 21 con ingresso gratuito.

Un concerto finale che esplora la dualità in tutte le sue forme: luce e ombra, tradizione e innovazione, che segnerà anche la fine di un importante capitolo del loro percorso artistico. Dall'anno prossimo, infatti, il duo porterà in scena il nuovo disco. Sul palco, Ilaria Porceddu al pianoforte e voce si confronta con Emanuele Contis al sax ed elettronica. Il duo presenterà un loro dialogo sonoro tra mondi diversi, fatto di contaminazioni e fusioni. La loro proposta artistica nasce dall'incontro tra il background cantautorale di lei e la ricerca sonora contemporanea di lui, creando un linguaggio musicale che abbraccia tanto la dimensione acustica quanto quella elettronica e l’improvvisazione.

Il festival “Si muove la città” è promosso dall’Assessorato della Cultura del Comune di Cagliari e affidato alla direzione artistica di Massimiliano Medda.

