“Si muove la città” fra teatro e musica 

Prosegue in città la prima edizione di “Si muove la città”, la rassegna estiva di musica, teatro, cinema e animazione (a ingresso gratuito), concepita per offrire opportunità di svago e arricchimento culturale ai residenti e ai tanti turisti e visitatori presenti.

Mercoledì alle 20.30 al Parco della Musica andranno in scena “I Canti di Tuttestorie” di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, e quest’ultimo affiancato sul palco dall’attore Fabio Marceddu (Teatro dall’Armadio). Alle 21.30 appuntamento con l’irresistibile e irriverente comicità della compagnia Lapola accompagnata dalle musiche dei Tamurita e poi grande festa (dalle 23.30) con il dj set di Davide Merlini.

Il giorno di Ferragosto alle 20 al Bastione Saint Remy verrà proiettato, invece, “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, racconto intimo dello sportivo e dell’uomo Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio, con la partecipazione del regista Riccardo Milani.

Sempre a Ferragosto per chi resterà a Cagliari dalle 9 si potrà visitare in compagnia delle guide esperte, le meraviglie della città del sole. Il team esplorativo dell’associazione Sardegna sotterranea intraprenderà una invitante passeggiata culturale, della durata di 3 ore, tra le bellezze della città, partendo da viale Merello per poi passare tra giardini e le oasi verdi. Una passeggiata di grande fascino che consentirà ai più di accedere in antichi camminamenti scavati nella roccia, passaggi segreti, cave vecchie di millenni e chiese sotterranee. Tutte le inforimazioni sul web portale Sardegnasotterranea.org e via Whatsapp al 3282024663.

RIPRODUZIONE RISERVATA