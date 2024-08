“Si muove la città” fa tappa a Giorgino 

Appuntamento oggi dalle 20 a Giorgino con “Si muove la città”, la rassegna estiva di musica, teatro, cinema e animazione che tocca tutti i quartieri.

La tappa, animata dalla compagnia “Teatro dall’armadio”, è dedicata agli aneddoti e alle musiche legate alla città. È adatto ai bambini di tutte le età e l'ingresso è gratuito.

Gli artisti

Si esibiranno sul palco Antonello Murgia e Fabio Marceddu, che ripercorreranno in senso figurato alcuni decenni delle loro vite attraverso canzoni note e musiche inedite. Alle 20,30 ci sarà lo spettacolo “Sardi della pianura” con Flavio Soriga e Renzo Cugis, che racconteranno la Sardegna attraverso le sue contraddizioni, sfidando i luoghi comuni e sradicando antiche convinzioni, con l'accompagnamento musicale di Samuele Dessì. Prenderà parte all'iniziativa il cantautore Pasquale Demis Posadinu. A chiudere la serata, alle 22, sarà invece il gruppo musicale dell’armeria dei Briganti.

Gli altri appuntamenti

La rassegna proseguirà con altre due date. Mercoledì prossimo in piazzetta Aquilino Cannas alle 20,30 verrà proiettato il film “Bellas Mariposas” con la regia di Salvatore Mereu. Giovedì appuntamento negli spazi dell’Ex Vetreria di Pirri alle 19 con lo spettacolo per famiglie di Riccardo Tanca “Circo a tre ruote”. Alle 20 è in programma il concerto di musica elettronica proposto dalla Scuola civica di musica di Cagliari. Alle 20,30 si esibirà Pierpaolo Piludu con il suo monologo dal titolo “Famiglia Puddu”. La serata si concluderà alle 21,30 sulle note del quartetto di Ambra Pintore con “Terre del Ritorno”.

