“Si muove la città”, eventi senza confini 

Musica, cinema, teatro e incontri letterari. Al via, da giovedì fino al 4 settembre, la seconda edizione di “Si muove la città”, festival itinerante organizzato dal Comune per l’estate cagliaritana, con tanti appuntamenti da Giorgino a piazza Palazzo, dal Parco della Musica a Pirri passando per piazza San Michele, dall’Exma’ a Sant’Elia sino all’Orto dei Cappuccini e i Giardini sotto le Mura, da piazza del Carmine ai Giardini pubblici. E ancora Buoncammino, piazza Giovanni e piazza San Cosimo. Un programma nutritissimo tra svago, riflessione, benessere.

La programmazione

«La città si muove verso la cultura, gli spettacoli e l’animazione nei diversi quartieri», ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda durante la presentazione della rassegna, «con una serie di iniziative che si aggiungono alla programmazione già in corso in piazza del Carmine, a quella della Fiera e ai tanti appuntamenti e festival organizzati da associazioni e privati. Un cartellone importante e sempre più apprezzato, un’offerta diversificata in un periodo in cui Cagliari è sempre più viva anche durante l’estate». Dal 26 giugno al 4 settembre, spiega l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, «sono quattordici gli spazi interessati e diciotto gli appuntamenti in cartellone: dodici iniziative dal vivo, con musica, letteratura, teatro e sei legate al cinema, con una rassegna dedicata alle donne le cui proiezioni a Buoncammino, Giorgino, piazza Giovanni, piazza San Cosimo, piazza del Carmine ed Ex Vetreria si svolgeranno nei mercoledì di luglio.

Una serata per Gaza

Nel mese di agosto, poi, aggiunge l’assessora Chiappe, «ci sarà una serata per Gaza, in collaborazione con i registi sardi: riteniamo importante non perdere di vista quanto sta succedendo nel resto del mondo». Organizzato grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, «il festival itinerante “Si muove la città” è nato l’anno scorso con l’idea di far rivivere la primavera cagliaritana», ha sottolineato il direttore artistico della manifestazione Massimiliano Medda, «e quell’atmosfera ricca di appuntamenti con il coinvolgimento dei diversi quartieri, di numerosi artisti sardi e qualche nome nazionale».

Una rassegna che unisce il cartellone di arte e cultura all’anima dei diversi quartieri cittadini. «Già in questo primo scorcio d’estate», ha ribadito la presidente della commissione Cultura Marta Mereu, «abbiamo avuto modo di vedere quanto Cagliari può offrire. Iniziative culturali e di spettacolo che denotano il grande dinamismo culturale che anima la città, un dinamismo da sostenere e accompagnare».

Il calendario

Ogni mercoledì alle 21,30 ci sarà un film: si inizia il 2 luglio con “Speriamo che sia femmina” (piazza Fernando Pilia), il 9 “La giovane Deledda” in piazza San Cosimo, il 16 “Thelma & Louise” a Giorgino, il 23 “(donne e un mistero” in piazza Giovanni XXIII, il 30 “Il diritto di contare” all’ex Vetreria, il 6 agosto “A state of passion Caol Mansur” in piazza del Carmine.

Dal 26 giugno al 5 settembre c’è il festival itinerante di musica, cinema, teatro e letteratura. Il 26 al Giardino sotto le mura alle 20 Massimiliano Medda intervista Jacopo Cullin, il 3 luglio alle 21 al Parco della Musica concerto dei Buzzing Jars, il 10 alle 21 in piazza del Carmine è in programma una Jam Session, il 17 alle 21 in piazza San Michele concerto di Joe Perrino, il 24 alle 19 all’Orto dei cappuccini spetaccolo di burattini, il 31 luglio in piazza Palazzo concerto di Chiara Effe e Mauro Ermanno Giovanardi, il 7 agosto alle 21 a Giorgino musiche da film, il 15 agosto a Sant’Elia sul palco i rapper Sensei, Sa Razza e Tormento, il 21 agosto all’ex Vetreria spettacolo di Is Mascareddas, infine, il 4 settembre alle 21 all’Exma’ concerto di Ilaria Porceddu e Emanele Contis.

