«Si muore ancora per poter lavorare» 

Bagno di folla ieri mattina per commemorare l’eccidio di Iglesias, quando cinque minatori vennero uccisi durante una manifestazione di protesta, nella prima edizione da quando, lo scorso gennaio, è stata fondata l’associazione “11 Maggio 1920”.

Alle 10,30 è suonato l’allarme che ha dato il via alla commemorazione, quest’anno diretta dall’attore Fabrizio Congia. «In questa giornata le strade di Iglesias si animano di dibattiti e attività culturali per riaffermare insieme il valore della solidarietà e il dovere di non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie di oggi. Ai giovani rivolgo un invito particolare: coltivate il senso critico», ha detto il sindaco di Iglesias. La parola è poi passata a Emanuele Madeddu, segretario generale della Filctem Cgil: «Ancora oggi si muore per un tozzo di pane e per poter lavorare. Dobbiamo costruire un futuro che faccia fronte al caro vita e lottare facendo tutti la nostra parte». Ha aggiunto Carla Pacini, presidente dell’associazione: «Il riconoscimento dell’11 maggio come Giornata identitaria Iglesiente è stato il motore che ci ha spinti a costituirci come associazione. C’è la volontà di onorare coloro che, 105 anni fa, hanno pagato con la propria vita il prezzo dell’ingiustizia. Il passato è un insegnamento fondamentale per il presente e per il futuro».

Tra i protagonisti della giornata, assieme alla figlia, anche Luisa Bonomi, 93 anni, la più anziana tra i figuranti: «Quando ho visto mia figlia vestita per la rievocazione le ho detto: “Mamma, paris nonna tua!”» esclama la signora Bonomi, e la figlia replica: «Per me è un complimento!». ( m. l. )

