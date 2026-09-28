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29 settembre 2026 alle 00:24

Sì, Mozart con “Il flauto magico” è sempre geniale 

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La fiaba ha bisogno di stupire, senza curarsi della coerenza o della verosimiglianza. Il percorso iniziatico ha necessità di simboli, regole e prove da sostenere. “Il flauto magico” di Mozart presenta questa dicotomia, riuscita, nell’allestimento del de Carolis scelto per aprire la sessione autunnale della stagione lirica di Sassari. Un patchwork musicale che si muove dall'etereo-sacrale al popolare, dall'amore nobile di Tamino e Pamina a quello più carnale di Patageno e Patagena. L'ultima e massima espressione del genio di Mozart, capace come nessun altro di mescolare alto con basso. Il regista Hugo de Ana propone costumi variopinti che rimandano non all'Egitto misterioso della vicenda messa sul libretto da Schikaneder ma a un Oriente dove convivono Turchia, Giappone, India. Tre quadri svedesi metallici salgono e scendono e vengono illuminati da luci colorate; le proiezioni video offrono immagini su più piani (a volte con ridondanza); i simbolismi attingono alla massoneria.

Nel cast la scena se la prende il britannico Rory Green, un Papageno centrato nella vocalità e nell’interpretazione attoriale, molto fisica e divertente. Ovazione del pubblico. E applausi sentiti e prolungati vanno anche a Claudia Urru, soprano di Meana che si disimpegna bene nelle acrobazie vocali della Regina della Notte soprattutto nell’aria “Der Hölle Rache” (per essere ottima deve aggiungere più cattiveria al personaggio) e alla tedesca Lisa Witting, una Pamina morbida e intensa nel secondo atto. Menzione per le tre dame Grazia Sinagra, Virginia Moretti e Laura Capretti, affiatate ed efficaci in scena. Buon ala prova dell’orchestra diretta da Gianluca Martinenghi.

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