Sì, Meg Ryan prova di nuovo a mettersi in gioco Ma non convince (la regia è debole) 

Dopo un lungo allontanamento dalla scena cinematografica, Meg Ryan compie il suo esordio alla regia firmando per il grande schermo “Coincidenze d’amore”, adattamento dell’opera teatrale “Shooting Star” di Steven Dietz che dall’incontro fortuito di due vecchi compagni di vita farà riscoprire un amore creduto disperso, eppure ancora visibile sotto la superficie. In procinto di prendere un volo, Bill e Willa si ritrovano per caso dopo essersi separati molti anni prima.

Da un imbarazzo iniziale sorge man mano una reciproca curiosità, per scoprire i traguardi e gli errori compiuti a distanza l’uno dall’altra; ma doversi misurare col passato fra le inattese circostanze che li terranno a stretto contatto risveglierà l’antico ardore che li ha resi così speranzosi per l’avvenire, quando da ragazzi sognavano di invecchiare insieme. Muovendosi su un territorio in cui ha maturato ampia dimestichezza, la Ryan tenta ancora una volta di ricalcare il successo delle precedenti apparizioni. Se la scelta di basarsi su una drammaturgia permette attraverso i dialoghi di accentrare il focus sui protagonisti, le soluzioni registiche adottate mancano purtroppo nel creargli intorno un contesto funzionale, che risulta quasi superfluo e di facciata. Anche le situazioni esposte appaiono troppo spesso improbabili, finendo col svilire il peso, talvolta drammatico, dei racconti che interessano i personaggi. Un tentativo di rimettersi in gioco manchevole perciò di quella frizzantezza che ha contraddistinto in passato le apparizioni della star, valido soltanto quando si è preda di fantasticherie sentimentali che non vogliono prendersi troppo sul serio. (g. s.)