Sì, ma qual è il problema del Cagliari? 

Il tempo non deve diventare un’ossessione, ma il miglior alleato. Vale per tutti, figurarsi per una squadra che, oltre all’allenatore, ha cambiato diversi giocatori cruciali e, soprattutto, il modo di interpretare il calcio. Il tempo, però, non può nemmeno diventare un alibi o un parafulmine ai limiti (strutturali?, mentali?, occasionali?) o all’incapacità di trovare la quadra, al netto della sfortuna, degli episodi, dei legni colpiti, della condizione atletica non ancora ottimale di qualcuno e del valore degli avversari (oggi l’Empoli vale quanto il Napoli o la Roma e a Lecce, c’è da scommetterci, in tanti pagheranno dazio). Il tempo va di pari passo col percorso. E cinque giornate un’idea comunque la danno, con numeri disarmanti, va detto, e al limite dell’imbarazzo. Pur giocando quattro partite in casa, il Cagliari ha conquistato appena due punti subendo otto gol e segnandone soltanto uno. Ed è forse quest’ultimo il dato più allarmante, nel quale Davide Nicola e il suo progetto rischiano di incartarsi. Così come l’aspetto identitario rischia di diventare uno specchietto per le allodole. Ancor di più nel momento in cui il presidente in persona, palesemente spiazzato da questo avvio di campionato così deludente, sostiene che «la squadra non si è amalgamata».

Il messaggio

C’è un problema di fondo, su questo non c’è dubbio. Sì, ma qual è il problema? L’allenatore? La squadra? Chi l’ha costruita? «Io non vedo problematiche in questo momento. O forse sono io la problematica se non riesco a vederle. Forse sto sottovalutando qualcosa, forse devo interrogarmi di più e fare ulteriori riflessioni». Senza puntare il dito su qualcuno in particolare, Tommaso Giulini ha buttato il sasso nello stagno e smosso così le acque, nella speranza che il messaggio, più o meno velato, arrivasse a tutti gli interessati e che possa dare una scossa nella ricerca di quella scintilla necessaria per cambiare la stagione. Non si è limitato a chiedere pubblicamente scusa ai tifosi e a manifestare il proprio malessere, il patron rossoblù. Ha posto il problema che lui in questo momento non riesce a focalizzare.

Il calendario

Nicola non rischia il posto, non ancora perlomeno. Il bonus del noviziato, tuttavia, non può essere illimitato e il Cagliari deve iniziare a produrre risposte concrete sul campo (in termini di reti e, soprattutto, di punti) per dare credibilità e sfogo al progetto, già a partire dalla gara di Parma. A prescindere dal nome dell’avversario o dal fattore campo, considerati anche gli effetti sin qui del calendario. Sembrava quasi un assist del destino, appena stilato. Si è rivelato uno spietato boomerang. E ora mette i rossoblù a un bivio esistenziale, con due trasferte consecutive (con Parma e Juventus), poi ancora col sorprendente Torino in casa e contro l’Udinese dei miracoli lontano dall’Isola.

Il percorso

Quella con i granata di Vanoli in particolare sarà la decima partita ufficiale della stagione che chiedeva Nicola (comprese le due di Coppa Italia) per tracciare un primo bilancio del percorso iniziato con grande trasporto in Val d’Aosta, alimentato all’esordio contro la Roma, poi interrotto bruscamente. Il cambio di mentalità è stato radicale, «la squadra, però, lo ha accettato», non perde occasione per sottolinearlo Nicola. Che ancora deve individuare gli interpreti ideali e coerenti, non solo dal punto di vista atletico. E deve farlo in tempi ristretti, molto prima quindi di Cagliari-Torino del 20 ottobre. I valori stanno emergendo tra le dirette concorrenti e la classifica inizia ad avere un peso specifico. Non c’è più tempo da perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA