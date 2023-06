«Sì, lo voglio»: storie di unioni civili 

L’amore declinato in tutte le sue sfaccettature: storie di incontri inaspettati, di colpi di fulmine e di desideri realizzati; ancora, storie di attese pazienti e di piacevoli scoperte. Il tutto legato da un sentimento che trasforma due persone in una coppia, intesa come unione, sintonia tra anime, occasione di gioia. C’è questo e molto altro in “Sì, lo voglio”, pubblicato da People e scritto da Giovanni Follesa, titolare della cattedra di Teoria e metodo dei mass media all’Accademia di Brera a Milano, scrittore, giornalista e collaboratore de L’Unione Sarda, che torna in libreria dopo il successo di “We are family” (2021) per approfondire il tema delle unioni omosessuali, regolamentate dall'approvazione della Legge Cirinnà nel 2016.

Visuale

«Questa volta ho allargato la visuale rispetto al precedente lavoro», spiega l’autore, «le persone coinvolte sono molte di più e provengono da tutta Italia». Protagoniste del libro sono 21 coppie, abbinate alle regioni non per origine ma per residenza, che hanno deciso di legittimare la loro relazione sposandosi. Guidate dalle domande di Follesa, si raccontano: prima con voci distinte, quelle di due persone che separatamente vivono le difficoltà di accettarsi e di farsi accettare. Descrivono la paura di capire cosa provano e di non essere come la società si aspetta; si interrogano su cosa penseranno i genitori, i nonni, gli amici; raccontano di come abbiano preso in considerazione il silenzio, per poi scoprire di essersi capiti davvero solo quando hanno incontrato l'amore e hanno sperimentato il valore della libertà. Allora le parole si accordano su una stessa armonia e il racconto diventa corale, perché parla la coppia: la paura non c'è più, i dubbi svaniscono, lasciando il passo alla gioia di condividere la vita insieme. A coronamento della loro vicenda: il matrimonio. «La battaglia per i diritti è ancora molto lunga», fa presente Follesa, «ritengo quindi necessario offrire spunti di riflessione e modelli concreti di famiglie a quanti – e sono ancora troppi – nella nostra società emarginano il prossimo per un orientamento sessuale giudicato diverso».

A nudo

Le pagine scorrono in un'alternanza di dettagli precisi, tipici della cronaca, e descrizioni così intime che evocano un diario personale. Le coppie si mettono a nudo, esprimendo il vissuto personale ma anche quello delle rispettive famiglie d’origine, colte nelle reazioni e negli effetti del coming out: «Ogni vicenda», commenta l'autore, «diventa espressione di una piccola comunità. Ognuno ha la sua esperienza, ma parlarne permette di riflettere su questioni concrete». Diversi accenti, percorsi vari ma il tratto comune è il risultato di sentirsi liberi: chi aveva paura di farsi vedere ai Pride, oggi li organizza; chi pensava di reprimere i propri desideri, ora racconta la sua esperienza nei festival o sui social; chi ancora temeva di non essere accettato dai colleghi, li ha invitati al matrimonio. «Un'altra novità rispetto al mio libro precedente”, spiega Follesa, “è che i protagonisti hanno un ruolo attivo nella comunità Lgbtqia+, quindi tramite le loro storie si ricostruiscono le tappe dell'evoluzione del movimento». È la vita di chi si è sottratto al giogo di quella parola che aleggia sullo sfondo del passato, ma che è stata cancellata dal presente delle coppie: diversità. “Sono tante le ragioni per cui è importante bussare alla porta di questo libro”, scrive nella prefazione l'ex parlamentare Nichi Vendola, “entrare in queste case, ascoltare queste voci, cercando di imparare quella cosa, impegnativa, costosa, irrinunciabile che si chiama rispetto”. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti: «La battaglia sul tema delle adozioni deve ancora cominciare», conclude l’autore.

RIPRODUZIONE RISERVATA