Si liberano della droga durante la fuga in auto: arrestati dalla Polizia  

All’alt intimato dagli agenti hanno risposto con una folle fuga in auto. E così, dopo un lungo inseguimento iniziato in viale Monastir e finito in via Crespellani, a Mulinu Becciu, due persone sono state arrestate: durante il tentativo di far perdere le loro tracce hanno gettato un pacco dalla vettura. All’interno, come emerso dagli accertamenti successivi degli agenti, c’era un chilo di hascisc. Così Alessandro Mura (30 anni di Pirri) e Andrea Fausto Cossu (23, di Monserrato) sono stati arrestati. Stamattina compariranno davanti al giudice per il processo per direttissima, assistiti dal loro legale Riccardo Floris.

Un’operazione nata per caso, durante un normale controllo su un’auto sospetta da parte di una pattuglia della Squadra volante, e poi gestita con grande professionalità e abilità dagli agenti costretti a inseguire la vettura che non si era fermata all’alt. Non sono mancati i pericoli per le manovre effettuate dal conducente del veicolo in fuga, nel tentativo di far perdere le tracce. Alla fine le pattuglie della Polizia sono riuscite a bloccare l’auto in via Crespellani e a fermare subito le due persone a bordo che si erano sbarazzate, gettandolo dal finestrino, di un pacchetto con dentro della droga. La perquisizione nella loro abitazione ha dato esito negativo. (m. v.)

