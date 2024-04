sì, l’hermaea è salva 

Hermaea Olbia 3

Vtb Bologna 0

Hermaea Olbia : Orlandi, Del Prete, Smith 3, Marku, Imamura, Filigheddu, Farina, Fontemaggi 5, Partenio 15, Civetta, Blasi (L), Gannar 12, Anello 5, Adriano 21. Allenatore Guadalupi.

Fcredil Bologna : Ristori 4, Lotti 3, Tresoldi 5, Laporta (L), Bovolo 4, Neriotti 1, Rossi 2, Saccani 1, Tellaroli 1, Taiani (L), Del Federico, Fiore 5, Bongiovanni. Allenatore Alberti.

Arbitri : Grossi-Pescatore.

Parziali : 25-15, 25-7, 25-17.

Olbia. Al GeoPalace, alle lacrime di gioia dell’Hermaea Olbia fa da contraltare la disperazione della Vtb Fcredil Bologna: la squadra di Dino Guadalupi vince 3-0 lo scontro diretto dell’ultimo atto della stagione, regalandosi l’undicesimo campionato di A2 femminile di volley consecutivo e condannando contemporaneamente alla retrocessione le emiliane.

La scia di risultati utili con la quale arrivano all’appuntamento è benzina nel motore delle galluresi, che conducono il match dall’inizio alla fine. Forte del vantaggio di 2 punti in classifica, l’Hermaea sa che per salvare la categoria basterebbe vincere 2 set ma non si risparmia, approcciando la partita col piglio giusto e facendo suo il primo set a 15. Il secondo è dominio puro per le olbiesi, che trascinate da Adriano e Partenio, mvp della sfida con 21 e 15 punti a testa, si portano sul 10-3 in un amen, per aggiudicarsi il parziale 25-7. Bologna prova a reagire, ma nel terzo set, dopo l’iniziale equilibrio, le padrone di casa mettono il piede sull’acceleratore procurandosi 8 match point: il primo lo annulla l’ex Fiore, ma il muro di Orlandi sul secondo vale il 25-17 e la salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA