«Sì, le Kessler avevano deciso di morire così» 

Alice ed Ellen Kessler volevano morire insieme e avevano scelto di farlo con la Deutsche gesellschaft fuer humanes sterben (Dghs), la più grande e antica associazione tedesca che si occupa di suicidio assistito.

La portavoce, Wega Wetzel, racconta in una intervista che «avevano fatto la domanda anni fa ed erano state seguite da un legale e da un medico perché dovevamo essere certi che la loro decisione fosse libera e responsabile». E spiega: «Le gemelle Kessler hanno ricevuto prima la visita di un legale che doveva assicurarsi che la loro decisione fosse maturata da un tempo sufficiente, che non vedessero alternative, che fosse libera e che non avessero, per esempio, malattie psichiatriche. In un secondo momento è andato a trovarle un medico. Anche lui per sincerarsi che le due sorelle avessero maturato una decisione libera e responsabile, come richiesto dalla recente sentenza della Corte costituzionale che ha legalizzato il suicidio assistito». La procedura: «È il medico a preparare lìinfusione, ma deve essere rigorosamente il paziente a girare la valvola perché le venga iniettata». Allora «è stato chiesto alle gemelle per un’ultima volta se avessero ben chiaro cosa stessero per fare». Al fatidico sì le Kessler, 89 anni, hanno potuto iniettarsi la dose letale.

