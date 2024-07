Sì, le Fate fanno la storia 

PARIGI. Baci, abbracci, il trucco che si scioglie e sporca i visi della Fate. Nel giorno in cui Parigi incorona Simone Biles regina di questa Olimpiade, c'è spazio e gloria anche per le azzurre. L'Italia dell'Artistica conquista una storica medaglia d'argento a squadre che non arrivava dal 1928, e fa impazzire cinque ragazze uniche per coordinazione e leggiadria. Non saranno mai la Biles, ma nell'Arena Bercy Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa ci vanno vicine e scrivono un pezzo di storia dello sport italiano. Avevano chiuso al secondo posto le eliminatorie, dietro alle irraggiungibili americane, e hanno ripetuto il piazzamento nella finale al termine delle quattro rotazioni in cui hanno sempre gareggiato accoppiate agli Usa, regalando spettacolo pari quasi a quello della fuoriclasse di questo sport.

E mentre Simone, la donna per cui palpita da tre anni il cuore buono dell'America si è ripresa stasera quello che il destino le tolse tre anni fa ai Giochi di Tokyo (colpa delle “vertigini”), applaudita dal marito-cheerleader Jonathan Owens, giocatore della Nfl, e da Bill Gates, Serena Williams e dal regista Spike Lee, le azzurre (ma anche le brasiliane, terze) si godono la loro medaglia da “prime fra le umane”. Sul podio sventola il Tricolore, perché questa volta è podio dopo la “medaglia di cartone” di Tokyo che fu quasi una beffa ma ora si capisce che è servita per crescere ulteriormente. Così ora sono lacrime di gioia, di queste Fate per le quali,l’Itali impazzisce.

