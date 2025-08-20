VaiOnline
Dal campo.
21 agosto 2025 alle 00:20

Si lavora per recuperare Luperto  

Sono circa 1.500 i biglietti venduti per Cagliari-Fiorentina di domenica (ore 18.30, arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno con la coppia Di Paolo-Guida al Var). Che, sommati ai 13.576 abbonati, fanno superare quota 15.000 presenze all'Unipol Domus per l'esordio in campionato, con il tutto esaurito in caso di arrivo a poco più di 16.400, settore ospiti compreso. Dalle 10 di ieri è aperta la vendita libera, per i tifosi viola definito il divieto di acquisto per i residenti nella provincia di Firenze (gli altri possono comprare il tagliando nel settore ospiti solo in caso di possesso della fidelity card della Fiorentina).

Luperto a parte

Continua a essere parzialmente in gruppo Sebastiano Luperto, sarà valutato tra oggi (seduta mattutina) e sabato (la rifinitura) per capire se potrà essere almeno convocato dopo il fastidio al polpaccio sinistro che gli ha fatto saltare quasi tutte le amichevoli (lo ha accusato alla vigilia del primo test con l'Ospitaletto). Prosegue il personalizzato Leonardo Pavoletti, sicuro assente, mentre il resto della squadra al Crai Sport Center di Assemini ha svolto lavori in palestra dedicati allo sviluppo della forza, quindi – in campo – sessione di tattica ed esercitazioni sul 2 contro 1 e 3 contro 2. (r. sp.)

