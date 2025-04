Si lavora al nuovo bando della raccolta rifiuti 

A Carloforte è già tempo di pensare al prossimo progetto per il servizio di gestione dei rifiuti. L’attuale bando, assegnato nel 2019, scade a febbraio 2026 e l’amministrazione vuole tracciare le linee del prossimo servizio.

Nella delibera appena approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Gianni Verderosa, si elencano i punti principali del futuro nuovo bando. Punto fermo non può che essere la raccolta porta a porta, dopo che l’eliminazione delle isole ecologiche si è tramutata gradualmente in un ottimo risultato nelle percentuali di differenziata. Nel 2023 Carloforte è stato il Comune sardo con il più alto livello di differenziata, l’obiettivo è incrementare il risultato per migliorare la premialità prevista. Per il bando del futuro l’amministrazione vorrebbe incrementare il servizio di spazzamento manuale e la gestione quotidiana dei cestini. Ancora, c’è il miglioramento del servizio di lavaggio, con servizi estivi dedicati alle vie del centro storico e dei marciapiedi, ma anche l’incremento del personale nel centro di raccolta durante i mesi estivi quando la quantità di rifiuti da gestire aumenta. Tra gli obiettivi da raggiungere, anche «la necessità di una costante e corretta manutenzione di mezzi ed eventualmente, in caso di necessità, obbligare la ditta a prevederne l’immediata sostituzione».

