Si lancia per salvarsi, gli sparano dal balcone 

NAPOLI. Raffaele Cinque, il cinquantenne trovato morto sabato notte in via dello Scirocco, nel quartiere di Poggioreale, doveva morire a ogni costo. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione di un cadavere in strada, hanno accertato che i killer sono entrati in casa sua facendosi aprire la porta e quindi probabilmente lo conoscevano. Una volta dentro gli hanno sparato e lo hanno inseguito anche quando Cinque, per tentare disperatamente di fuggire, è uscito sul balcone e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano. Poi lo hanno finito sparandogli dall’alto altri due colpi di pistola calibro 7x65. L’uomo è ritenuto un criminale di piccolo taglio orbitante nell’ambiente del clan Contini, sodalizio di rango della federazione criminale chiamata Alleanza di Secondigliano. Aveva precedenti per furto. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e analizzando il telefonino di Cinque, e non sembrano non dare particolare importanza alla sua vicinanza al clan Contini, del quale non era ritenuto un elemento di rilievo.

