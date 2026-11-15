Si è lanciato da una finestra del primo piano per sfuggire all’incendio che si è sviluppato nella sua casa in via Marconi a Gonnosfanadiga. È ora ricoverato in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi, Filippo Zamprotta, 34 anni, che abita nella palazzina in via Marconi di fronte all’ex orfanotrofio di Suor Emilia, uno dei luoghi simboli del paese. Il giovane ha riportato lesioni, non preoccupanti, alla colonna vertebrale.

Verso le 14 di sabato un incendio è divampato nella sua casa. In un primo momento era sembrato che a innescarlo fosse stata una bombola di gas, ma ora prende corpo l’ipotesi un cortocircuito nel televisore. La situazione è diventata rapidamente critica, tanto che Zamprotta, per sfuggire alle fiamme, si è lanciato dalla finestra del primo piano, riportando qualche danno alla colonna vertebrale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’abitazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incendio e chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

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