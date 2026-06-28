Sì, la giustizia degli uomini ci guida oltre il bene e il male 

"Il bandito e il santo. Contos de vivos e de mortos" (L'Isola dei Libri), nono libro di Annino Mele, scritto con il giornalista austriaco Karl-Peter Schwarz, racconta una vita come si racconterebbe una frana. All'inizio si muove una sola pietra. Sembra un movimento impercettibile, ma dà il via a tutto il resto: il massacro di San Cosimo nel 1955, a Mamoiada, per cui il padre di Annino, Cosimo, finisce in carcere. Torna quattro anni dopo, assolto da ogni accusa, e qui Mele semina una verità dura che sarà statuto di tutto il libro: la prigione cambia chiunque, e cambia forse di più chi vi entra innocente. Del padre amorevole che era stato guida e riferimento non resta quasi nulla, e il bambino che lo aspettava si ritrova senza bussola, senza più sapere chi è e chi potrà diventare davanti a un uomo ansioso, burbero, intrattabile.

La frana

Da quella prima pietra il crinale frana. La faida irrompe a Mamoiada, e Annino impara presto una grammatica elementare e spietata: se vuoi giustizia devi fartela da solo, e devi saperla esercitare. Comincia con le suore, prosegue con il maestro che distribuisce punizioni corporali, e da lì la china conduce alla latitanza, ai sequestri, all'ergastolo. Trentatré anni di carcere. Il titolo pone la domanda e Mele la scioglie senza sconti: non si è santo e bandito insieme. Lui non era santo, era un bandito. È però un bandito che ha espiato, che ha pagato colpe proprie e colpe attribuite, e che ha imparato sulla pelle quanto raramente verità e giustizia viaggino sullo stesso vagone del treno.

I vivi e i morti

Il titolo bilingue, contos de vivos e de mortos, annuncia la dimensione antropologica del racconto: la Barbagia in cui i vivi convivono con i morti, dove il cibo si lascia sul tavolo perché di notte tornano le anime non è scenografia né contorno, ma fondo culturale da cui Mele non si è mai staccato, neppure negli anni in cui ha provato a ricostruirsi una vita altrove.

Perché scrivere

Il libro deve molto a Schwarz. Nel 1990, quando Mele è ancora in prigione, il giornalista gli fa recapitare una macchina per scrivere e lo invita a raccontarsi. A quel gesto Mele deve la propria seconda vita, quella di scrittore: la scrittura, dunque come atto riparativo, l'unico capace di trasformare il dolore in qualcosa di trasmissibile. Il precedente più illustre è "Nel ventre della bestia" di Jack Henry Abbott, oggi nel catalogo dell’editore Deriveapprodi. Anche lì un detenuto trova nella scrittura una via d'uscita; anche lì un intellettuale, Norman Mailer, crede nel talento e ne favorisce la liberazione. Le due parabole però divergono nel modo più tragico: Abbott uscì dal carcere e, poche settimane dopo, uccise un giovane cameriere a New York; tornò dentro e si tolse la vita nel 2002. La sua scrittura aveva saputo nominare la violenza del carcere, non disinnescarla: il tessuto sociale lo respinse, o lui non seppe rientrarvi. Mele percorre la strada opposta. Pagato il suo tributo, vive in pace, coltiva un orto, cucina per gli altri, presenta i suoi libri, ragiona pubblicamente sul carcere come luogo che annienta anziché rieducare. La parola, in lui, è diventata restituzione. È la differenza tra chi resta prigioniero della bestia e chi, dalla bestia, è riuscito a salvarsi.

“Il bandito e il santo” non chiede assoluzioni e non costruisce eroi. Chiede di guardare una vita, la pietra che ne inaugura la frana e il fondovalle in cui questa si arresta, e di riconoscere che un uomo può cambiare, che l'espiazione è possibile e che la giustizia degli uomini, talvolta, arriva dopo e altrove rispetto alla verità.