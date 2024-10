Sì Italia, il traguardo è a un passo 

Italia 4

Israele 1

Italia (3-5-1-1) : Vicario, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Frattesi (42’ st Buongiorno), Fagioli (1’ st Ricci), Tonali, Dimarco (30’ st Udogie) Raspadori (30’ st Maldini), Retegui (40’ st Lucca). In panchina Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Gabbia, Okoli, Zaniolo, Pisilli. Allenatore Spalletti.

Israele (3-4-2-1) : Glazer, Feingold, Nachmias, Baltaxa, Abada (30’ st Baribo), Abu Fani, Kanichowsky (1’ Jaber), Haziza (19’ st Gropper), Gloukh, D.Peretz (36’ st Safuri), Madmon (19’ st Lediner). In panchina Keuof, Gerafi, Stolnov, Azoulay, Khalaili, Biton, E. Peretz. Allenatore Ben Shimon.

Arbitro : Ricardo de Burgos (Spagna).

Reti : nel pt 41’ Retegui (rigore); nel st 9’ e 35’ Di Lorenzo, 21’ Abu Fani, 27’ Frattesi.

Note : ammonito Cambiaso; angoli 11-2 per l’Italia.

Udine. Non è stata l’Italia spumeggiante delle prime due partite (3-1 alla Francia e 2-1 a Israele in trasferta) e degli iniziali 40’ col Belgio in casa (2-2 il finale), ma gli azzurri ieri sera, in uno stadio blindato per la situazione geopolitica internazionale, hanno comunque fatto il proprio dovere rifilando quattro reti a Israele, stavolta a Udine, e confermandosi al primo posto nel gruppo B della Nations League davanti ai transalpini, che hanno sconfitto il Belgio fuori casa ipotecando a loro volta la qualificazione. Il 14 novembre alla squadra del ct Spalletti serve un pareggio in Belgio per passare ai quarti di finale e per far parte della prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Un po’ di fatica

L’Italia nonostante il poker, maturato soprattutto nella ripresa, ha sofferto nel primo tempo davanti a una squadra chiusa, spesso con nove uomini dietro il pallone, e solo un ingenuo fallo dei rivali in aerea ha consentito a Mateo Retegui di sbloccare il risultato. Poi la gara è stata più lineare ed è emersa la maggior classe degli azzurri, dominanti soprattutto sulla fascia sinistra dove Dimarco si è rivelato l’uomo in più come spesso capita ormai da tempo. Prima del penalty la squadra ha avuto qualche difficoltà ad aggirare gli israeliani, molto presenti nelle marcature e attenti a bloccare tutte le linee di passaggio. Il palleggio veloce e il pressing italiano non davano margine di errore agli ospiti, ma trovare l’imbucata giusta per mettere l’uomo davanti al portiere è stato più complicato del previsto. Poi dopo l’1-0 è cambiato tutto, anche se in realtà le altre reti sono arrivate nella ripresa.

La dinastia

Dopo 9’ infatti è arrivato il raddoppio di Di Lorenzo, ieri capitano, poi però Israele è tornata in partita al 21’ grazie alla rete di Abu Fani direttamente da calcio d’angolo, con una certa complicità di Vicario. Sette minuti dopo Frattesi ha calato il tris, poi ancora Di Lorenzo ha chiuso la gara con la sua doppietta personale (una conclusione da fuori area). Di fatto la partita è finita lì, ma c’è da segnalare l’esordio in Nazionale per Daniel Maldini, il terzo della generazione dopo nonno Cesare e papà Paolo. «Un’emozione forte, sono molto contento», il suo commento.

Il ct Spalletti

Soddisfatto, ma non troppo, il ct Luciano Spalletti: «Abbiamo dominato solo a sprazzi, non abbiamo concretizzato quanto creato anche in modo clamoroso», ha detto, «andare tante volte davanti al portiere come abbiamo fatto noi non è facile, soprattutto con avversari sempre al limite dell’area. Il reparto offensivo ha fatto quel che doveva, anche chi è entrato lo ha fatto bene, ma potevamo fare più gol. Però va molto bene così, non abbiamo concesso nulla. La qualificazione? Abbiamo ancora due partite tostissime, il Belgio vincendole entrambe ci raggiungerebbe». Felice Giovanni di Lorenzo: «Era emozionante solo indossare la fascia, figuriamoci fare due gol. Li ricorderò per tutta la vita». Infine Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal: «Siamo un’altra squadra per atteggiamento e grinta. Abbiamo già dimenticato la batosta dell’Europeo».

