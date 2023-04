Si iscrive da privato ai Giochi matematici e vola sino alle finali 

Premiato alla cittadella di Monserrato, alla presenza del rettore dell'Università di Cagliari, con una medaglia e un attestato. Giacomo Locci, a 16 anni si contraddistingue nel panorama giovanile facendosi spazio nella società antiochense e ai Giochi matematici. Appreso che la sua scuola non avrebbe partecipato, si è iscritto autonomamente di sua iniziativa. «Avevo già partecipato ai giochi matematici della Bocconi alle medie con la scuola e in seconda media avevo vinto le semifinali di Cagliari, qualificandomi a Milano. Quest'anno volevo ripetere l'esperienza e mi sono iscritto privatamente - dice Giacomo Locci - frequento la terza B del liceo Scientifico Emilio Lussu di sant’Antioco, opzione Scienze applicate, dove mi trovo molto bene: è un ottima scuola e grazie ai bravi docenti sono potuto crescere nella mia formazione matematica. La mia insegnante è Antonietta Maria Stella Castano. Nonostante sia un indirizzo scientifico riceviamo anche un'ottima formazione umanistica». Classificato quinto ai quarti di finale della sua categoria, ha disputato la semifinale dei campionati internazionali di giochi matematici il 18 marzo scorso, arrivando undicesimo nella sua categoria in tutta la Sardegna, tra più di 1000 partecipanti. In attesa della finale all'Università Bocconi di Milano che si disputerà il 13 maggio, con studenti provenienti da tutte le regioni italiane, Giacomo, oltre alla matematica coltiva una grande passione per la musica: suona il violino con grande orgoglio dei genitori e di tutta Sant’Antioco.

