Si inventa una multa, agente condannato 

Era accusato di falso e abuso d’ufficio per aver scritto una relazione ai colleghi della Polizia Stradale nella quale sosteneva di aver rischiato un incidente, quando due settimane prima era tornato per qualche giorno al suo paese in Puglia, perché una automobilista che guidava col telefonino in mano aveva bruciato uno Stop senza dare la precedenza. La Stradale aveva così elevato una multa da 332 euro ad una vigilessa di Copertino, in provincia di Lecce. Peccato che quella donna, qualche tempo prima, avesse multato il padre, anche lui ex agente della Polizia Locale della cittadina pugliese.

Fernando Pinto, 36 anni, agente della Squadra Volante della Questura di Cagliari e da tempo residente nel cagliaritano, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per falso dal collegio del Tribunale presieduto dal giudice Giovanni Massidda. È stato invece assolto dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

L’inchiesta

A far scattare l’indagine era stata la stessa vigilessa che, sicura di non aver commesso quell’infrazione, aveva sporto querela. Testimoniando in aula ha poi raccontato che la certezza che la multa fosse falsa derivasse dal fatto che, il 21 aprile 2019 alle 12.55, data e ora del verbale, lei si trovava a pranzo con l’intera famiglia da un’altra parte, visto che era il giorno di Pasqua. L’inchiesta è stata condotta dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi che, si era convinto come il poliziotto si fosse inventato tutto per vendetta con la donna che a Copertino aveva sanzionato il padre, anche in quel caso per una violazione al codice della strada.

Il processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, Pinto è stato mandato a processo davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, visto che per la Procura i reati di falso sarebbero stati compiuti una volta tornato nell’Isola con la sua relazione inviata ai colleghi della Stradale che poi, materialmente, hanno elevato la sanzione. Nel dibattimento sono stati sentiti vari testimoni: tra questi anche un altro vigile urbano pugliese, dello stesso comune, che avrebbe anche lui ricevuto una sanzione dalla Sardegna e che, in precedenza, avrebbe anch’egli discusso con il padre dell’agente. Nel suo caso, però, la multa è stata pagata e non è stato contestato alcun reato.

La difesa

Assistito dall’avvocato Piergiorgio Piroddi, il poliziotto ha rigettato al mittente le accuse di essersi inventato le infrazioni, assicurando che l’episodio dell’incidente sfiorato era realmente avvenuto. Il pubblico ministero, dal canto suo, non gli ha creduto e al termine della requisitoria ha sollecitato ai giudici una condanna a 2 anni con pena sospesa. Il difensore, invece, ha chiesto l’assoluzione. Usciti dalla camera di consiglio, i giudici hanno condannato l’imputato a 3 anni e 2 mesi per il falso, assolvendolo dall’abuso d’ufficio perché il reato è stato abolito. Tra novanta giorni le motivazioni della sentenza, poi la difesa potrà presentare ricorso in appello.

